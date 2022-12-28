Эксперты дали советы, как хранить фейерверки

Чтобы пиротехника не сработала раньше срока, нужно хранить ее в сухом отапливаемом помещении в оригинальной упаковке и обязательно в местах, недоступных для детей.

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Нельзя самостоятельно разбирать пиротехнические изделия и пытаться изменить их конструкцию. Также нельзя держать такие изделия около обогревательных приборов.

Если изделие отсырело, нельзя сушить его на отопительных приборах или с применением нагревательных приборов, например, бытовых фенов.

Запускать фейерверки можно только на специально оборудованных площадках, передает РИАМО.

Ранее в Роспотребнадзоре напомнили, что покупать пиротехнику нужно только в специализированных магазинах, у которых есть соответствующие сертификаты. Нельзя брать такие товары в ларьках возле метро или в киосках, передает издание «Невские новости».