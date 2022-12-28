Психиатр призвала не бояться встречать Новый год одному

Человеку не следует опасаться встречать Новый год в одиночестве. Об этом рассказала психиатр НМИЦ психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Минздрава РФ Алана Баева.

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По ее словам, представление о встрече праздника в окружении близких с подарками и демонстрацией «взаимной ценности» является лишь стереотипом, сформированным в детстве.

Врач пояснила, что миллионы людей ассоциируют одиночество с несчастьем, ощущением ненужности и даже отсутствием смысла жизни, однако такое отношение является ошибочным.

"Все, что вас окружает — только ваше и вам нет нужды это с кем-нибудь делить", — отметила Баева.

Она призвала обратить внимание на положительные моменты одиночества в праздник. Среди них — отсутствие потребности в дорогостоящих нарядах и макияже, а также необходимости мыть гору посуды после гостей. Кроме того, бонусом станет и то, что утром 1 января человек проснется «полным сил», передают «Аргументы и факты».

До этого врач-психиатр, психотерапевт Алексей Вилков рассказал «Вечерней Москве», что для получения ощущения праздника человек может окружить себя символами, которые способны вызвать необходимые ассоциации, или устроить прогулку с семьей по новогодним местам.