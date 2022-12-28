Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
-1° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
2 часа назад

Психиатр Баева призвала не бояться встречать Новый год одному

Вечерняя Москва

Человеку не следует опасаться встречать Новый год в одиночестве. Об этом рассказала психиатр НМИЦ психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Минздрава РФ Алана Баева.

Психиатр призвала не бояться встречать Новый год одному
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По ее словам, представление о встрече праздника в окружении близких с подарками и демонстрацией «взаимной ценности» является лишь стереотипом, сформированным в детстве.

Врач пояснила, что миллионы людей ассоциируют одиночество с несчастьем, ощущением ненужности и даже отсутствием смысла жизни, однако такое отношение является ошибочным.

"Все, что вас окружает — только ваше и вам нет нужды это с кем-нибудь делить", — отметила Баева.

Она призвала обратить внимание на положительные моменты одиночества в праздник. Среди них — отсутствие потребности в дорогостоящих нарядах и макияже, а также необходимости мыть гору посуды после гостей. Кроме того, бонусом станет и то, что утром 1 января человек проснется «полным сил», передают «Аргументы и факты».

До этого врач-психиатр, психотерапевт Алексей Вилков рассказал «Вечерней Москве», что для получения ощущения праздника человек может окружить себя символами, которые способны вызвать необходимые ассоциации, или устроить прогулку с семьей по новогодним местам.

Новый год — время, когда люди под бой курантов загадывают желание. Однако далеко не всегда задуманное сбывается. Между тем умение формулировать желаемое — особое искусство, которым владеет далеко не каждый. Как правильно загадать желание, чтобы оно воплотилось в жизнь, «ВМ» узнала у финалистки шоу «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецовой.

Новый год 2023,Николь Кузнецова,Минздрав РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители