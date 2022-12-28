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2 часа назад

Диетолог Соломатина раскрыла секрет полезных новогодних салатов

Слово и Дело

Большинство россиян по традиции будут готовить салаты к Новому году. Советами, которые помогут сделать эти блюда полезнее, поделилась врач-диетолог Елена Соломатина.

Диетолог раскрыла секрет полезных новогодних салатов
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По словам медика, следует отказаться от магазинного майонеза в пользу домашнего. Тем, кто находится на диете, но хочет отведать салатов в новогоднюю ночь, необходимо уменьшить количество картофеля и добавить отварной моркови и свеклы.

«Взять за основу перепелиные яйца, разбавляя несладким натуральным йогуртом или нежирной сметаной, либо заменить практически весь майонез сметаной, выдавив туда лимонный сок», — сообщила она в беседе с NEWS.ru.

Сваренные овощи для селедки под шубой она посоветовала предварительно подержать в холодильнике. Этот способ позволит сделать их доступными к употреблению диабетикам.

Новый год 2023,Елена Соломатина,
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