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3 часа назад

Врач рассказала, что может пойти не так, если встретить Новый год в корректирующем белье

Секрет Фирмы

Обычно женщины стараются похудеть перед Новым годом, чтобы блистать на празднике в красивом платье по фигуре. Конечно, удаётся не всем, поэтому некоторые решают идти на крайние меры и провести всю вечеринку в корректирующем белье. Врач-диетолог Наталья Круглова предупредила, что для застолий необходимо подбирать правильное утягивающее бельё и вообще им лучше не увлекаться.

Что может пойти не так, если встретить Новый год в корректирующем белье
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Нужно выбрать то, которое будет подходить вам по размеру, не сильно утягивать и не вызывать дискомфорт, отметила Круглова. При этом переедать в таком нижнем белье точно не стоит, иначе оно может спровоцировать изжогу и отрыжки. А всё из-за превышения внутрибрюшного давления.

Если вы склонны к заболеваниям пищеварительного тракта, то утягивающее бельё может вести к спазмам и вздутию. Поэтому с ним нужно обходиться аккуратно.

Долго носить такое бельё в любом случае не стоит, даже если оно подходит вам по размеру. Дело в том, что после долгого ношения оно может вызывать раздражение, зуд и дерматит.

Вы всё-таки решили прикупить утягивающее бельё? Тогда рекомендуем присмотреться к тому, которое выпускает звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. У неё есть целая фирма по производству корректирующего белья Skims. Одну из коллекций, которая вышла совместно с Fendi, раскупили за минуту после появления в продаже. Но её всё ещё можно найти у перекупов.

Новый год 2023,Наталья Круглова,Ким Кардашьян,
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