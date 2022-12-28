5 новогодних традиций, которые укрепят семью

Используйте праздники, чтобы стать еще ближе.

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Новый год — самый семейный праздник, эти дни должны объединять близких, а традиции помогают в этом. Чем больше у вас привычек, которые сплачивают, тем крепче становятся семейные узы. Постарайтесь организовать трогательные и веселые дела каждый год в преддверии праздников и во время каникул.

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Украшение дома

Это прекрасное, но весьма трудозатратное занятие. Дело найдется для всех: папа может принести живую елку или собрать искусственную, дети — вырезать снежинки, старшие члены семьи распутывать гирлянды и вешать шары. Придумывайте дизайн вместе, не бойтесь экспериментировать. Позвольте малышам рисовать на окнах, выбирать игрушки для елки. Когда вы закончите, сможете все вместе порадоваться результату, вспомнить, как украшали елку в вашем детстве и поделиться забавными историями.

Почта Деда Мороза

Если в семье есть дети, которые верят в зимнего волшебника, устраивайте для них небольшое сказочное приключение. Можете писать послания Деду Морозу вместе, в это время объясните малышам, как важно загадывать не только сладости и игрушки, но более глобальные мечты: о здоровье всех членов семьи или мире. Вынесите письма на балкон вместе со стаканом молока и печеньем, не забудьте убрать их утром, чтобы дети убедились: Дед Мороз успел перекусить и точно исполнит все заветные желания. Кстати, к этой традиции могут присоединиться и взрослые: конечно, вряд ли Дед Мороз исполнит ваши мечты, но письмо ему — отличный способ поблагодарить уходящий год и понять, куда стремиться в следующем.

Праздничное застолье

Конечно, идеально, если вся семья собирается вместе и может поздравить друг друга под бой курантов. Но даже когда у членов семьи есть другие планы, встретьтесь после Нового года, но обязательно устройте застолье, пожелайте счастья, вспомните славные моменты прошедших месяцев. Старайтесь воссоединиться всей семьей, даже если живете в разных городах. Каждый будет ждать этой встречи и искать в ней силу. Важно собирать расширенные семью: теть, дядей, племянников. У близких возникает ощущение, что они не одиноки и их поддержат, если что-то случится.

Кормушки для белок и птиц

Отправляйтесь всей семьей покормить птиц или белочек, можете смастерить домики: пусть взрослые сконструируют кормушку, а дети ее раскрасят. Такие выходные — отличный способ поговорить с малышами о доброте, необходимости заботиться о природе. Пусть младшие члены семьи растут с пониманием того, что важно помогать и быть отзывчивым ко всем живым существам.

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