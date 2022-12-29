В чем встречать Новый год дома: пять универсальных нарядов

Чем меньше времени остается до Нового года, тем отчаяннее девушки и женщины штурмуют торговые центры в поисках подходящего наряда. Большинство планирует отмечать главный зимний праздник за городом, на домашних вечеринках или в домах отдыха. В любом из указанных вариантов блестящие макси в пол или открытые коктейльные платья будут просто неуместными. Как выбрать стильный и комфортный лук, в котором можно принимать гостей и устраивать фотоссесии, «Вечерней Москве» рассказала дизайнер Валерия Утушкина.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Велюровая футболка и блестящая юбка

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Домашние новогодние вечеринки требуют особенного подхода и удобной одежды, но кто сказал, что нужно отказываться от роскоши и сияния? Выглядеть интересно и максимально привлекательно можно и без глубокого декольте или платья в пол. Отличным вариантом новогоднего лука станет дуэт из велюровой футболки и блестящей юбки миди. В таком наряде вы будете выглядеть не только привлекательно, но и ощутите комфорт. За счет своей фактуры велюр успешно преображает любую вещь, делая ее вид богаче и солиднее, а сияющая юбка миди привнесет в созданный образ роскошь и блеск.

Кружевная блуза и юбка плиссе

Не менее роскошным и комфортным луком является тандем из нарядной кружевной блузки и юбки плиссе. Для создания поистине эффектного образа остановитесь на кожаной модели юбки насыщенного шоколадного или темно-бордового цвета. Такой низ отлично сочетается с кружевной белой блузкой, которая является мастхэвом 2022–2023 годов. Обратите внимание на модели с акцентными рукавами, которые привнесут в ваш образ изюминку. В таком наряде можно не только принимать гостей, но и устроить впечатляющую фотоссесию.

Трикотажное платье миди из люрекса

Как известно, в Новый год блеска много не бывает. Хитом зимней моды 2022–2023 годов стало трикотажное платье миди из люрекса с эффектом запаха. В таком наряде можно смело встречать гостей и отправляться на загородные вечеринки. Трикотажное платье из люрекса вынесет все тяготы переезда, не испортит вид помятостью и будет украшать вас наилучшим образом. Чтобы стать королевой бала на домашней вечеринке, обратите внимание на такие сложные цвета, как «пыльная роза» или насыщенный горчичный.

Комбинезон

Еще одним хитом в новогоднюю ночь может стать комбинезон. Вам совсем необязательно выбирать неудобные модели с оголенной спиной или глубоким декольте. Баланса между комфортом и привлекательностью помогут достичь яркие однотонные модели с какой-нибудь интересной фишкой: например, кружевной отделкой или сеточкой в районе декольте, броским и массивным поясом, пышными рукавами. Если хотите достичь максимальной эффектности, обратите внимание на комбинезоны, выполненные в алом, темно-фиолетовом или шоколадном тонах. Такие цвета не нуждаются в дополнительных украшениях, поскольку мгновенно делают образ роскошным.

Кожаные брюки и свитер