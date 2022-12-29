Новогодняя хандра может быть обусловлена трудоголизмом

Психиатр, психотерапевт кандидат медицинских наук Виктория Читлова рассказала, что у трудоголиков во время новогодних праздников может проявиться хандра. Об этом сообщается на сайте газеты "Известия".

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По ее словам, такие люди являются перфекционистами, которые не только "урабатываются" до Нового года, но и вступают в хандру во время праздников.

Психиатр подчеркнула, что трудоголизм является вариантом невроза, а из-за снижения количества нагрузки в предпраздничные дни им очень сложно адаптироваться к такой ситуации.