Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
0° в 
USD 71.33EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Новогодняя хандра может быть обусловлена трудоголизмом

Газета.Ruиещё 2

Психиатр, психотерапевт кандидат медицинских наук Виктория Читлова рассказала, что у трудоголиков во время новогодних праздников может проявиться хандра. Об этом сообщается на сайте газеты "Известия".

Новогодняя хандра может быть обусловлена трудоголизмом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По ее словам, такие люди являются перфекционистами, которые не только "урабатываются" до Нового года, но и вступают в хандру во время праздников.

Психиатр подчеркнула, что трудоголизм является вариантом невроза, а из-за снижения количества нагрузки в предпраздничные дни им очень сложно адаптироваться к такой ситуации.

Она отметила, что новогодняя хандра может сформироваться из-за социального контекста. Например, в моменты, когда люди вокруг готовятся к праздникам и радуются. Из-за этого одинокий человек может начать испытывать психологическое давление и чувствовать фрустрацию.

Новый год 2023,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители