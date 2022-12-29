Новогодняя хандра может быть обусловлена трудоголизмом

Психиатр, психотерапевт кандидат медицинских наук Виктория Читлова рассказала, что у трудоголиков во время новогодних праздников может проявиться хандра. Об этом сообщается на сайте газеты "Известия".
По ее словам, такие люди являются перфекционистами, которые не только "урабатываются" до Нового года, но и вступают в хандру во время праздников.
Психиатр подчеркнула, что трудоголизм является вариантом невроза, а из-за снижения количества нагрузки в предпраздничные дни им очень сложно адаптироваться к такой ситуации.
Она отметила, что новогодняя хандра может сформироваться из-за социального контекста. Например, в моменты, когда люди вокруг готовятся к праздникам и радуются. Из-за этого одинокий человек может начать испытывать психологическое давление и чувствовать фрустрацию.