Стилист дал рекомендации по выбору новогодней прически

Рекомендации женщинам по выбору новогодней прически дал на своем сайте известный стилист Владислав Лисовец. Он призвал россиянок не забывать, что волосы должны быть частью четко продуманного образа, поэтому они не могут быть «отдельным, накрученным на плойку элементом».