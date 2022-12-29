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1 час назад

Стилист дал рекомендации по выбору новогодней прически

Мослента

Рекомендации женщинам по выбору новогодней прически дал на своем сайте известный стилист Владислав Лисовец. Он призвал россиянок не забывать, что волосы должны быть частью четко продуманного образа, поэтому они не могут быть «отдельным, накрученным на плойку элементом».

Стилист дал рекомендации по выбору новогодней прически
Фото: МослентаМослента

«Советую оставить классическое понимание укладки в виде идеальных кукольных локонов и сделать что-то, совершенно на вас не похожее. Например, мокрую укладку: используя гель и гребень, задайте волосам нужное направление. Если это уже было, сделайте мелкие кудри», — написал Лисовец.

Любительницам стиля гранж он порекомендовал залить локоны блестками, отметив, что волосы при этом не обязательно должны быть чистыми.

«Подбирать цвет тоже не обязательно», — добавил стилист.

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