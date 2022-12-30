Как выбрать елку на Новый год

Один из любимых новогодних ритуалов для многих семей – украшение праздничной елки. Приятные эмоции сопровождают весь процесс – от выбора дерева до закрепления на нем последней игрушки. «ФедералПресс» подготовил инструкцию, как сделать выбор между живой и искусственной елкой и получить действительно качественный товар.
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"
Живое дерево
Тех, кто отдает предпочтение натуральным красавицам, несложно понять. Выбирать в канун Нового года елку – давняя традиция для многих, а аромат, исходящий от дерева, создает в доме атмосферу волшебства и чуда.
Отправляясь на елочный базар или в питомник, эксперты советуют придерживаться нескольких правил: – Делать выбор утром или днем, когда все недостатки товара можно хорошо разглядеть. Кроме того, чем раньше отправиться «на охоту», тем больше шансов получить качественную ель. К вечеру же выбор может быть ограничен.
- Покупать елку лучше всего в самый канун праздника. Тогда она дольше постоит, а ее иголки не осыплются раньше времени. Кроме того, ближе к 31 декабря продавцы на елочных базарах снижают цены, чтобы не остаться с залежалым товаром, который 1 января никому уже не будет нужен. В таком случае покупатель может поторговаться, немного снизив цену на елку, или получить хорошую скидку, выбрав дерево из остатков.
- При покупке натуральной ели следует обратить внимание на ствол, который должен быть крепким и чистым, без плесени и мха, и тоже покрыт иголками. Следует внимательно рассмотреть срез. Если на нем темное кольцо, то дерево срезано давно и долго не простоит. От елки должен исходить приятный аромат хвои. При отделении и разламывании хвоинки аромат должен усилиться, а также появиться несколько маслянистых капель. Если этого не ощущается – дерево перемерзло или высохло. Такая ель не простоит долго и принесет массу неудобств из-за падающих в большом количестве иголок.
- Цвет лесной красавицы должен быть темно-зеленым и насыщенным, а ветки – упругими и эластичными. При осмотре ель можно встряхнуть и посмотреть, не сыпятся ли иголки. – Высота дерева должна соответствовать размерам комнаты, где оно будет стоять.
Как выбрать живую ель:
- Хвоя должна быть гладкой, однотонной, ярко-зеленой
- При растирании иголок в руке остается маслянистый след с запахом хвои
- Ветки должны быть упругими, не ломаться
- Ствол должен быть ровным, прямым и без трещин
- Срез ствола должен быть чистым
- Иголки не должны осыпаться
Искусственная ель
Приверженцев искусственных аналогов главного символа зимнего праздника становится с каждым годом все больше, и это понятно. Такая ель существенно экономит бюджет, так как, совершив разовую покупку, на 5–10 лет о проблеме можно забыть. Кроме того, это шаг к защите экологии – ради ежегодной прихоти не страдают живые деревья. Да и потом, мусора от искусственной ели нет, и это существенно упрощает жизнь хозяйкам, когда приходится наводить порядок после зимних торжеств.
- Выбирая искусственную ель, в первую очередь стоит обратить внимание на наличие сертификатов пожарной безопасности. Если на коробке нет соответствующей отметки, можно проверить дерево на возможность возгорания. Для этого следует взять несколько хвоинок и попробовать их поджечь. Если они загорятся, такую елку лучше оставить на витрине магазина и выбрать более безопасный вариант.
- Важно обращать внимание на качество. Качественные ели по приемлемой цене поставляют российские производители. Китай же часто использует второсортные материалы, которые токсичны и быстро теряют свой привлекательный вид. Европейские ели также соответствуют всем стандартам качества, но стоят на порядок дороже.
- Выбирая материал дерева, можно обратить внимание на широкий ассортимент. Здесь стоит отталкиваться от вкуса и кошелька. Например, ПВХ ели – самые доступные. Елки из лески напоминают сосновые ветки. Искусственные сосны – очень пушистые и объемные. Ели из литой резины более дорогие. Ветки такого дерева с мягкой хвоей визуально и на ощупь почти не отличаются от живых. Кроме того, модели из резины служат на несколько десятков лет дольше своих «сестер» из других материалов. Они экологичны, просты в сборке и пожаробезопасны.
- При выборе искусственного дерева важно определиться с размером. Тем более, как правило, такая покупка совершается не на один год. Важно продумать, куда планируется устанавливать елку и поместится ли она по габаритам. Например, маленькие настольные ели хорошо впишутся в небольшой комнате. Высокие, пышные, с раскидистой кроной хорошо подойдут для просторных помещений и залов. Если елку планируется установить в квартире в углу, дерево высотой до 2,5 м со средней кроной отлично впишется в интерьер.
- Важно обратить внимание и на цвет хвои. Производители предлагают искусственные ели различных цветов. Встроенные светодиоды, заснеженные ветви и необычные цвета добавят новогоднему торжеству настроение сказки. Здесь следует руководствоваться вкусом и интерьером.
- Покупая ель, нужно обращать внимание на ветви и ствол. Прочный несущий каркас – основа любой качественной ели, чтобы она не падала, не прогибалась и быстро принимала форму. Чтобы проверить это, нужно обхватить ладонью ветку у основания и провести ею по всей длине. На руке не должно остаться искусственных иголок и хвои, а корпус не должен гнуться. Прочный ствол у напольных елей содержит в своем каркасе металлические спицы. Металл придает дополнительную жесткость конструкции. Поэтому каркас должен быть плотным и устойчивым. Чтобы проверить дерево на гибкость, следует немного согнуть ветку и убрать руку. Если она гибкая, быстро примет обратную форму. Ветви такой ели выдержат новогодние игрушки.
Как выбрать искусственную ель:
- Необходимо проверить ветви и иголки на прочность
- Обратить внимание на материал, ознакомиться с сертификатом
- Проверить дерево на отсутствие едкого запаха
- Ствол должен быть устойчивым