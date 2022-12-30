Как выбрать елку на Новый год

Один из любимых новогодних ритуалов для многих семей – украшение праздничной елки. Приятные эмоции сопровождают весь процесс – от выбора дерева до закрепления на нем последней игрушки. «ФедералПресс» подготовил инструкцию, как сделать выбор между живой и искусственной елкой и получить действительно качественный товар.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Живое дерево

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Тех, кто отдает предпочтение натуральным красавицам, несложно понять. Выбирать в канун Нового года елку – давняя традиция для многих, а аромат, исходящий от дерева, создает в доме атмосферу волшебства и чуда.

Отправляясь на елочный базар или в питомник, эксперты советуют придерживаться нескольких правил: – Делать выбор утром или днем, когда все недостатки товара можно хорошо разглядеть. Кроме того, чем раньше отправиться «на охоту», тем больше шансов получить качественную ель. К вечеру же выбор может быть ограничен.

Покупать елку лучше всего в самый канун праздника. Тогда она дольше постоит, а ее иголки не осыплются раньше времени. Кроме того, ближе к 31 декабря продавцы на елочных базарах снижают цены, чтобы не остаться с залежалым товаром, который 1 января никому уже не будет нужен. В таком случае покупатель может поторговаться, немного снизив цену на елку, или получить хорошую скидку, выбрав дерево из остатков. При покупке натуральной ели следует обратить внимание на ствол, который должен быть крепким и чистым, без плесени и мха, и тоже покрыт иголками. Следует внимательно рассмотреть срез. Если на нем темное кольцо, то дерево срезано давно и долго не простоит. От елки должен исходить приятный аромат хвои. При отделении и разламывании хвоинки аромат должен усилиться, а также появиться несколько маслянистых капель. Если этого не ощущается – дерево перемерзло или высохло. Такая ель не простоит долго и принесет массу неудобств из-за падающих в большом количестве иголок. Цвет лесной красавицы должен быть темно-зеленым и насыщенным, а ветки – упругими и эластичными. При осмотре ель можно встряхнуть и посмотреть, не сыпятся ли иголки. – Высота дерева должна соответствовать размерам комнаты, где оно будет стоять.

Как выбрать живую ель:

Хвоя должна быть гладкой, однотонной, ярко-зеленой

При растирании иголок в руке остается маслянистый след с запахом хвои

Ветки должны быть упругими, не ломаться

Ствол должен быть ровным, прямым и без трещин

Срез ствола должен быть чистым

Иголки не должны осыпаться

Искусственная ель

Приверженцев искусственных аналогов главного символа зимнего праздника становится с каждым годом все больше, и это понятно. Такая ель существенно экономит бюджет, так как, совершив разовую покупку, на 5–10 лет о проблеме можно забыть. Кроме того, это шаг к защите экологии – ради ежегодной прихоти не страдают живые деревья. Да и потом, мусора от искусственной ели нет, и это существенно упрощает жизнь хозяйкам, когда приходится наводить порядок после зимних торжеств.

Выбирая искусственную ель, в первую очередь стоит обратить внимание на наличие сертификатов пожарной безопасности. Если на коробке нет соответствующей отметки, можно проверить дерево на возможность возгорания. Для этого следует взять несколько хвоинок и попробовать их поджечь. Если они загорятся, такую елку лучше оставить на витрине магазина и выбрать более безопасный вариант. Важно обращать внимание на качество. Качественные ели по приемлемой цене поставляют российские производители. Китай же часто использует второсортные материалы, которые токсичны и быстро теряют свой привлекательный вид. Европейские ели также соответствуют всем стандартам качества, но стоят на порядок дороже. Выбирая материал дерева, можно обратить внимание на широкий ассортимент. Здесь стоит отталкиваться от вкуса и кошелька. Например, ПВХ ели – самые доступные. Елки из лески напоминают сосновые ветки. Искусственные сосны – очень пушистые и объемные. Ели из литой резины более дорогие. Ветки такого дерева с мягкой хвоей визуально и на ощупь почти не отличаются от живых. Кроме того, модели из резины служат на несколько десятков лет дольше своих «сестер» из других материалов. Они экологичны, просты в сборке и пожаробезопасны. При выборе искусственного дерева важно определиться с размером. Тем более, как правило, такая покупка совершается не на один год. Важно продумать, куда планируется устанавливать елку и поместится ли она по габаритам. Например, маленькие настольные ели хорошо впишутся в небольшой комнате. Высокие, пышные, с раскидистой кроной хорошо подойдут для просторных помещений и залов. Если елку планируется установить в квартире в углу, дерево высотой до 2,5 м со средней кроной отлично впишется в интерьер. Важно обратить внимание и на цвет хвои. Производители предлагают искусственные ели различных цветов. Встроенные светодиоды, заснеженные ветви и необычные цвета добавят новогоднему торжеству настроение сказки. Здесь следует руководствоваться вкусом и интерьером. Покупая ель, нужно обращать внимание на ветви и ствол. Прочный несущий каркас – основа любой качественной ели, чтобы она не падала, не прогибалась и быстро принимала форму. Чтобы проверить это, нужно обхватить ладонью ветку у основания и провести ею по всей длине. На руке не должно остаться искусственных иголок и хвои, а корпус не должен гнуться. Прочный ствол у напольных елей содержит в своем каркасе металлические спицы. Металл придает дополнительную жесткость конструкции. Поэтому каркас должен быть плотным и устойчивым. Чтобы проверить дерево на гибкость, следует немного согнуть ветку и убрать руку. Если она гибкая, быстро примет обратную форму. Ветви такой ели выдержат новогодние игрушки.

Как выбрать искусственную ель: