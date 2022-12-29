Ивлев поделился рецептом самого дорогого оливье

Известный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев поделился самым дорогим оливье. Он дороже классического в шесть раз. На своем канале шеф-повар последовательно показал способ приготовления этого блюда.

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«Вам понадобится краб, огурец свежий и маринованый, морковь, картофель, яйцо, цедра мандарина, майонез, зеленый горошек, красная икра, тесто фило, укроп, растительное масло, соль/перец», – рассказывает Ивлев.

Огурцы, морковь, картофель и вареное яйцо следует нарезать кубиками, приправить майонезом и выложить салат в круглую форму. Верхушку салата нужно украсить красной икрой и веточкой укропа.

«Крабовое мясо и цедру мандарина смешать с небольшим количеством майонеза, выложить на тесто фило и придать форму ролов. Обжарить на растительном масле до золотистой корочки», – отметил шеф-повар.

Салат едят с крабовыми рулетами, это придает ему более изысканный вкус. Ивлев поздравил всех с новым годом и пожелал счастья.