Ветврач посоветовала не кормить питомцев едой с праздничного стола

Ветеринарный врач, ветеринарный диетолог Любовь Корочева напомнила, что подкармливать домашних животных едой со стола во время праздничного застолья нельзя, поскольку это опасно для их здоровья.

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В интервью Радио Sputnik она уточнила, что к запрещённым для животных относятся заправленные майонезом салаты, блюда, содержащие чеснок и специи, кислые овощи и фрукты, а также жирные продукты.

«Кусочек помидора или ананаса увеличит кислотность и может обострить гастрит, а сейчас около 90% собак и кошек имеют проблемы с желудочно-кишечным трактом», — объяснила Корочева.

Вместе с тем, по её словам, кусок мяса с костью может привести к повреждению пищеварительного тракта животного и операции.