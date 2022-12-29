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2 часа назад

Ветврач Корочева посоветовала не кормить питомцев едой с праздничного стола

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Ветеринарный врач, ветеринарный диетолог Любовь Корочева напомнила, что подкармливать домашних животных едой со стола во время праздничного застолья нельзя, поскольку это опасно для их здоровья.

Ветврач посоветовала не кормить питомцев едой с праздничного стола
Фото: RT на русскомRT на русском

В интервью Радио Sputnik она уточнила, что к запрещённым для животных относятся заправленные майонезом салаты, блюда, содержащие чеснок и специи, кислые овощи и фрукты, а также жирные продукты.

«Кусочек помидора или ананаса увеличит кислотность и может обострить гастрит, а сейчас около 90% собак и кошек имеют проблемы с желудочно-кишечным трактом», — объяснила Корочева.

Вместе с тем, по её словам, кусок мяса с костью может привести к повреждению пищеварительного тракта животного и операции.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал, как укрепить иммунитет собак в зимний период.

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