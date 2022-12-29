Что приготовить на веганский новогодний стол

Привычные новогодние блюда можно заменить на веганские для тех, кто не употребляет продукты животного происхождения

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Портал Food ru пишет, что в салаты вместо мяса можно положить веганскую колбасу, которая почти не отличается от обычной. Также можно добавить поджаренный сейтан – это пшеничный аналог мяса. Возможны вариации также с тофу и авокадо.

Веганскую селёдку под шубой можно приготовить, используя листья нори с баклажанами и грибами. Их следует обжарить на сковороде.

Веганский майонез можно приготовить на основе аквафабы. Эта жидкость есть в банках с консервированной фасолью, горошком или нутом.

К 200 миллилитрам жидкости нужно добавить сахар и соль, лимонный сок, уксус. Всю смесь необходимо взбить блендером. Также нужно добавлять растительное масло в процессе взбивания.

Горячее блюдо с мясом можно заменить лобио из овощей. Также можно сделать салаты с фалафелем.