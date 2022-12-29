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2 часа назад

Что приготовить на веганский новогодний стол

runews24.ru

Привычные новогодние блюда можно заменить на веганские для тех, кто не употребляет продукты животного происхождения

Что приготовить на веганский новогодний стол
Фото: runews24.rurunews24.ru

Портал Food ru пишет, что в салаты вместо мяса можно положить веганскую колбасу, которая почти не отличается от обычной. Также можно добавить поджаренный сейтан – это пшеничный аналог мяса. Возможны вариации также с тофу и авокадо.

Веганскую селёдку под шубой можно приготовить, используя листья нори с баклажанами и грибами. Их следует обжарить на сковороде.

Веганский майонез можно приготовить на основе аквафабы. Эта жидкость есть в банках с консервированной фасолью, горошком или нутом.

К 200 миллилитрам жидкости нужно добавить сахар и соль, лимонный сок, уксус. Всю смесь необходимо взбить блендером. Также нужно добавлять растительное масло в процессе взбивания.

Горячее блюдо с мясом можно заменить лобио из овощей. Также можно сделать салаты с фалафелем.

На десерт следует подать запечённые яблоки или груши с мёдом и орехами. Можно приготовить также кекс или штрудель без использования яиц и молока.

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