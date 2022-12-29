Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+1° в 
USD 71.33EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Психологи дали советы встречающим Новый год в одиночестве

Москва24

Психологи дали советы встречающим Новый год в одиночестве. По словам специалистов, можно отметить праздник по видеосвязи с друзьями из соцсетей или сделать то, что не представляется возможным реализовать в компании. Об этом сообщает РИА Новости.

Психологи дали советы встречающим Новый год в одиночестве
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По словам психолога Ольги Батуевой, человек, встречающий праздник один может по видеосвязи позвонить семье или друзьям. По ее мнению, встреча Нового года с кем-то – это устоявшийся шаблон, который уже укоренился в голове. Отметить праздник можно и с помощью интернета.

Специалист посоветовала найти в соцсетях тематические группы, например, найти тех, кто также встречает Новый год в одиночестве.

"Это можно считать одиночеством, а можно считать уединением. Особенно полезно быть в таком уединении, если человек задумывается о какой-то своей трансформации", – добавила Батуева.

Психолог Дарья Сафронова посоветовала тем, кто будет в праздник без компании, не зацикливаться на этом и отнестись к празднику, как к обычному дню.

"Новый год это всего лишь календарный день, когда заканчивается декабрь и начинается январь. К примеру, раньше Новый год был 1 сентября, а до этого 1 марта. Новый год – это просто смена календарного года", – сказала она.

По мнению Сафроновой, встреча Нового года в одиночестве – это то, что не могут позволить себе семейные люди.

"Подумайте, что вы можете реализовать в новогоднюю ночь, пока вы один? Возможно, что вы воплотите то, что потом будет менее доступно: может быть, вам всегда хотелось встретить Новый год в теплой стране и вы еще успеете купить горящую путевку и улететь туда" – посоветовала психолог.

Однако эксперты отметили, что испытывать грусть при встрече Нового года в одиночестве – это абсолютно нормально. Этого чувства не стоит избегать, его надо принять, а затем отпустить.

Новый год 2023,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители