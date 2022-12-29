Какие продукты добавить в новогоднее меню, чтобы «задобрить» желудок

Чтобы «задобрить» желудок и избежать неприятных последствий, на новогодний стол стоит поставить мандарины, а также богатые клетчаткой продукты. Об этом сообщил гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов. Эксперта цитирует «Москва 24» в четверг, 29 декабря.

«Как правило, на новогоднем столе не хватает овощей, фруктов, зелени — всего того, что содержит клетчатку. Из-за этого у многих случаются неприятности со стулом — так называемый постновогодний запор или дискомфорт из-за перегрузки кишечника», — отметил врач.

Не стоит также забывать про ананас — он хорошо влияет на пищеварительный процесс. Во время приготовления салатов лучше резать ингредиенты на более мелкие кусочки — это заметно снизит нагрузку на желудок. Консистенция пюре подойдёт для тех, кто заранее знает, что переест. Шампанское и минеральная вода тоже могут облегчить состояние человека после застолья, добавил врач.