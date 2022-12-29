Накануне праздничного застолья многие россияне совершают одну ошибку, заявил иммунолог Андрей Продеус. Что ни в коем случае не стоит делать, врач рассказал в новом выпуске программы “Жить здорово!” (Первый канал).

Медик отметил, что многие в предвкушении праздничного ужина забывают о приемах пищи в течение дня. Однако делать этого не стоит. Неудовлетворенное вовремя чувство голода может стать причиной переедания и, как следствие, набору лишних килограммов.

Соведущая Продеуса, терапевт Елена Малышева согласилась с коллегой.

“Задача новогоднего стола — дать вам пообщаться, произнести тосты, а не накормить вас до смерти в прямом смысле слова”, — объяснила медик.

Продеус рекомендовал не забывать питаться дробно и регулярно в течение дня даже если в новогоднюю ночь планируется застолье.