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1 час назад

Иммунолог Продеус назвал распространенную ошибку перед новогодним застольем

Мира Маркина

Накануне праздничного застолья многие россияне совершают одну ошибку, заявил иммунолог Андрей Продеус. Что ни в коем случае не стоит делать, врач рассказал в новом выпуске программы “Жить здорово!” (Первый канал).

Медик отметил, что многие в предвкушении праздничного ужина забывают о приемах пищи в течение дня. Однако делать этого не стоит. Неудовлетворенное вовремя чувство голода может стать причиной переедания и, как следствие, набору лишних килограммов.

Диетолог раскрыла неожиданный способ избежать новогоднего переедания

Соведущая Продеуса, терапевт Елена Малышева согласилась с коллегой.

“Задача новогоднего стола — дать вам пообщаться, произнести тосты, а не накормить вас до смерти в прямом смысле слова”, — объяснила медик.

Продеус рекомендовал не забывать питаться дробно и регулярно в течение дня даже если в новогоднюю ночь планируется застолье.

Ранее мы писали о неэффективном способе борьбы с похмельем.

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