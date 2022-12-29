Чтобы не испортить себе праздничное настроение, научитесь делегировать обязанности.
Новый год уже стучится в двери. Однако для многих женщин это означает лишь начало нескончаемой череды дел: надо успеть и платье выбрать, и маникюр сделать, и подарки купить… А еще убраться, закупиться, приготовить, организовать — список обычно внушительный. Если к 31 декабря желание с размахом отметить новогоднюю ночь у вас регулярно сменяется потребностью пораньше лечь спать, пора вспомнить, что это семейный праздник, а значит, и готовиться к нему нужно всей семьей, как минимум — с мужем. Научитесь делегировать ему хотя бы часть запланированных дел, и самая главная ночь в году пройдет на все сто.
«Всегда хочется, чтобы в Новый год дома было чисто, а кто уберется лучше, чем я сама?» Гоните такие мысли! Возможно, ваш супруг не знает, как правильно мыть хрусталь или чем эффективнее всего очистить плиту, но с вытиранием пыли и пылесосом он точно справится. А если это будет вертикальный беспроводной пылесос Starwind SCH9950, то ваш спутник жизни, скорее всего, сам вызовется им воспользоваться, ведь мужчины обожают пробовать новинки техники. Расположение пылесборника сверху и отсутствие проводов делают Starwind SCH9950 максимально маневренным и мобильным. LED-панель на рукояти отражает трехступенчатую индикацию заряда, а 2 режима работы значительно упростят уборку.
Говорят, что мужчины готовят намного вкуснее женщин, но многие скрывают свой талант. Так позвольте вашему любимому его проявить. Во-первых, совместные хлопоты о новогоднем столе вас сблизят, во-вторых, ни один представитель сильного пола не устоит перед перспективой комплиментов его кулинарным способностям. Если же ваш супруг однозначно не может претендовать на роль шеф-повара, то можно доверить ему простую подготовительную рутину: например, почистить и сварить овощи или сделать начинку для фаршированной индейки. Кстати, поход за продуктами тоже лучше переложить на его сильные плечи — в условиях предпраздничного ажиотажа это мероприятие может быть весьма энергозатратным.
Если ваш муж — натура творческая, которой чужды тряпки и кастрюли, то доверьте ему организацию самой новогодней вечеринки. Пусть придумает тематику и сценарий, составит плейлист или украсит дом, чтобы вам оставалось лишь появиться на этом празднике жизни во всей красе. А может, вы планируете провести торжество в центре города или за городом? Тогда будет незаменима портативная колонка Hyundai H-PAC340, которая обеспечит качественной музыкой где угодно. Устройство поддерживает Bluetooth, можно использовать порт USB или карту microSD. А еще у модели предусмотрена влагозащита класса IP×6 и функция Power Bank — идеальный вариант для создания праздничного саундтрека в любых условиях.
Даже если «синдром отличницы» в вас сильнее здравого смысла, и ни один из вышеперечисленных пунктов доверить супругу вы не готовы, облегчить себе жизнь все равно можно. Пусть главным вкладом мужа в предпраздничную подготовку станет время без забот, которое вы сможете потратить на себя. Попросите любимого на день — или хотя бы на несколько часов — взять на себя домашнюю рутину, ребенка, собаку и так далее, чтобы у вас появилась возможность спокойно привести себя в порядок, сходить в салон, полежать в ванной или встретиться с подругами. Поверьте, такая передышка в предновогоднем марафоне забот откроет у вас второе дыхание.