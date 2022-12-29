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3 часа назад

Роспотребнадзор перечислил новогодние блюда, которые нельзя хранить

Мир24

После новогоднего застолья не следует оставлять на следующий день салаты, студни и паштеты. Об этом говорится на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

Перечислены новогодние блюда, которые нельзя хранить
Фото: Мир24Мир24

В ведомстве предупредили, что салаты без заправки можно хранить в холодильнике не более 18 часов. Заправленные соусами салаты из сырых овощей с добавлением консервированных овощей, яиц хранятся не более шести часов, из вареных овощей – не более 12 часов.

Также не рекомендуется оставлять на следующий день и хранить более 18 часов после приготовления винегреты, паштеты, студни, заливные блюда, изделия с кремом, супы-пюре, блинчики с мясом и творогом, рубленные изделия из мяса, птицы, рыбы, соусы, омлеты, картофельное пюре, отварные макароны, морсы, говорится в сообщении.

Новый год 2023,Роспотребнадзор,
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