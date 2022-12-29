Перечислены новогодние блюда, которые нельзя хранить

После новогоднего застолья не следует оставлять на следующий день салаты, студни и паштеты. Об этом говорится на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

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В ведомстве предупредили, что салаты без заправки можно хранить в холодильнике не более 18 часов. Заправленные соусами салаты из сырых овощей с добавлением консервированных овощей, яиц хранятся не более шести часов, из вареных овощей – не более 12 часов.