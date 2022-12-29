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1 час назад

5 способов безнадежно испортить новогодние снимки

WomanHit.ru

Решили устроить фотосессию? Старайтесь избегать частых ошибок.

5 способов безнадежно испортить новогодние снимки
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Новогодняя фотосессия может быть атмосферной, очень эстетичной и сохранить надолго светлые воспоминания. Но даже эти кадры могут испортить досадные мелочи.

Место съемки

Если решили отправиться в студию, откажитесь от набивших оскомину псевдорождественских интерьеров с наряженной искусственной елкой, упакованными, как подарки, кусками пластика и душными свитерами с оленями, которые до вас примерили уже несколько пар. Отличный вариант — фотосессия на улице, но внимательно осмотритесь вокруг, чтобы в кадр не попала грязная дорога или что-то столь же непривлекательное.

Дресс-код

Если кто-то будет облачен в вечернее платье, а другие выберут уютные зимние пижамы, снимок вряд ли можно назвать гармоничным. Договоритесь заранее, как будете выглядеть, выберите единую тематику. Одинаковым акцентом могут стать украшения или аксессуары.

Самостоятельность

Если вы отказались от услуг фотографа и купили фотоаппарат, то постарайтесь разобраться в настройках перед тем, как сделать семейные кадры. Научиться выстраивать композицию, выставлять свет и не заваливать горизонт не сложно, но на это потребуется немного времени. Поэтому устройте пробную фотосессию, а затем учтите ошибки и приступайте к основной.

Питомцы

Если вы не уверены, что ваша собака идеально воспитана и будет смирно позировать, не заставляйте ее участвовать в фотосессии. На непоседливого щенка или строптивую кошку будут отвлекаться все члены семьи, а снимки получатся смазанными и не самыми профессиональными.

Заставлять позировать

Не учите близких позировать, не произносите банальное «Улыбнитесь или скажите: 'Сыыр!». Часто окружающие знают, как выглядят привлекательнее, стараются принять правильную позу и повернуться рабочей стороной. Такие манипуляции помогают им чувствовать себя комфортнее, расслабиться, а значит, и кадры выйдут значительно удачнее.

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