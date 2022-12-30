Какие тосты говорить в Новый год

Говорить за столом речь – это привычное дело для каждого человека. Новогодние тосты ежегодно произносят сотни тысяч человек, но мало кто задумывался, откуда появилась эта традиция и что лучше всего сказать на празднике.
Тосты пришли к нам за стол из Древнего Рима. Именно римляне, перед тем как выпить алкогольный напиток, произносили небольшие пожелания. С помощью такого обряда древние люди отдавали честь разным богам. Однако само слово «тост» пришло из английского языка.
Раньше, когда лорды заседали на торжествах, они угощали гостей кусочком жареного хлеба – тостом, который обязательно запивали вином, благодаря хозяина застолья за щедрость и доброту.
Теперь уже никого не обязывают запивать вином хлеб, но традиция произносить тосты все еще сохраняется.
Не забывайте, что тост – это короткая праздничная речь, которую следует завершить предложением выпить за что-то или кого-то.
Чтобы тост запомнился и был понятным, нужно говорить громко и внятно, не боясь ошибиться. При этом важно помнить о времени: тост не может длиться весь вечер, речь должна быть емкой.
Оптимальное время для тоста, от которого никто не успеет устать, – 2 минуты. А в новогоднюю ночь с этим тем более не стоит затягивать.
Новый год – это особенное время чудес и волшебства, поэтому людям, собравшимся за столом, стоит напомнить о предстоящей праздничной сказке. В ночь, когда каждый человек загадывает желание под бой курантов, остается пожелать их исполнения и преумножения добра.
Все люди в Новый год хотят оставить прошлое в ушедшем году и вступить в 2023 год с новыми силами. Также задобрить Водяного Кролика, который будет символизировать 2023-й, можно добрыми пожеланиями о семье, так как будущий год считается годом семейных ценностей.