Какие тосты говорить в Новый год

Говорить за столом речь – это привычное дело для каждого человека. Новогодние тосты ежегодно произносят сотни тысяч человек, но мало кто задумывался, откуда появилась эта традиция и что лучше всего сказать на празднике.

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Как появились тосты

Тосты пришли к нам за стол из Древнего Рима. Именно римляне, перед тем как выпить алкогольный напиток, произносили небольшие пожелания. С помощью такого обряда древние люди отдавали честь разным богам. Однако само слово «тост» пришло из английского языка.

Раньше, когда лорды заседали на торжествах, они угощали гостей кусочком жареного хлеба – тостом, который обязательно запивали вином, благодаря хозяина застолья за щедрость и доброту.

Теперь уже никого не обязывают запивать вином хлеб, но традиция произносить тосты все еще сохраняется.

Как правильно говорить тост

Не забывайте, что тост – это короткая праздничная речь, которую следует завершить предложением выпить за что-то или кого-то.

Чтобы тост запомнился и был понятным, нужно говорить громко и внятно, не боясь ошибиться. При этом важно помнить о времени: тост не может длиться весь вечер, речь должна быть емкой.

Оптимальное время для тоста, от которого никто не успеет устать, – 2 минуты. А в новогоднюю ночь с этим тем более не стоит затягивать.

Тосты на Новый год

Новый год – это особенное время чудес и волшебства, поэтому людям, собравшимся за столом, стоит напомнить о предстоящей праздничной сказке. В ночь, когда каждый человек загадывает желание под бой курантов, остается пожелать их исполнения и преумножения добра.