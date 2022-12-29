6 проверенных способов, как привлечь удачу в следующем году

Подготовили самые верные способы поймать удачу не только за хвост, но и за другие выступающие места.
Про «хозяина» года забывать нельзя, так что отправляемся на поиски самой милой фигурки ушастого друга и ставим ее на подоконник. Но не все так просто. Перед покупкой обратите внимание на детали: кролик белого цвета обещает домашнюю гармонию, зверек на задних лапах дарит своему хозяину спокойствие, а морковка в лапах у пушистого друга –– к деньгам.
Обратите внимание на полудрагоценные варианты, которые принесут удачу в 2023 году: аметист (помогает в любовных делах), горный хрусталь (раскрывает интуицию и активизирует умственные способности), лазурит (способствует принятию верных решений) и тигровый глаз (лечит при болезнях).
А еще можно нарядить в этой гамме новогоднюю елку –– кролику идея точно понравится. Эти цвета обещают стабильность, умиротворение, безопасность и свежие идеи.
В этом пункте магия отдыхает, работает здравый смысл: никакие амулеты и обереги не помогут, если вы перетянете в новый год старые долги. Мы не предлагаем вам одним махом закрыть ипотеку, но счета за коммунальные услуги и другие мелкие денежные хвосты закрыть можно.
Догадались, какое? Правильно: используйте много зелени, овощей (не забудьте про морковь) и фруктов. Мясо тоже можно подавать к столу, но боже упаси вас от крольчатины –– наш герой этого не переживет.
Забудьте про формат шальной императрицы –– так вы точно спугнете нашего осторожного зверька. Он любит семейную обстановку, поэтому оставайтесь дома и пригласите в гости самых близких друзей. И никаких диких выходок!