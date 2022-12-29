6 проверенных способов, как привлечь удачу в следующем году

Подготовили самые верные способы поймать удачу не только за хвост, но и за другие выступающие места.

Фото: Super.ru Super.ru

Приобретите фигурку кролика

Про «хозяина» года забывать нельзя, так что отправляемся на поиски самой милой фигурки ушастого друга и ставим ее на подоконник. Но не все так просто. Перед покупкой обратите внимание на детали: кролик белого цвета обещает домашнюю гармонию, зверек на задних лапах дарит своему хозяину спокойствие, а морковка в лапах у пушистого друга –– к деньгам.

Вооружитесь камнем-амулетом

Обратите внимание на полудрагоценные варианты, которые принесут удачу в 2023 году: аметист (помогает в любовных делах), горный хрусталь (раскрывает интуицию и активизирует умственные способности), лазурит (способствует принятию верных решений) и тигровый глаз (лечит при болезнях).

Украсьте дом в голубых и серебряных тонах

А еще можно нарядить в этой гамме новогоднюю елку –– кролику идея точно понравится. Эти цвета обещают стабильность, умиротворение, безопасность и свежие идеи.

Избавьтесь от долгов

В этом пункте магия отдыхает, работает здравый смысл: никакие амулеты и обереги не помогут, если вы перетянете в новый год старые долги. Мы не предлагаем вам одним махом закрыть ипотеку, но счета за коммунальные услуги и другие мелкие денежные хвосты закрыть можно.

Составьте правильное новогоднее меню

Догадались, какое? Правильно: используйте много зелени, овощей (не забудьте про морковь) и фруктов. Мясо тоже можно подавать к столу, но боже упаси вас от крольчатины –– наш герой этого не переживет.

Встречайте Новый год дома