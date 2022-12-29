Как провести новогодние праздники одному и не сойти с ума

Мы собрали самые расслабляющие занятия для вас.

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Кто сказал, что Новый год обязательно праздновать в шумной компании? Не всегда есть возможность разделить этот праздник с любимыми, но это совсем не значит, что каникулы пройдут зря. Мы посоветовались с психологом и готовы рассказать, как провести новогодние праздники и не сойти с ума в одиночестве.

Время приключений

Когда вы проводите праздники с семьей, трудно спланировать внезапное путешествие. Но если ни у кого не нужно отпрашиваться, почему бы не укатить, к примеру, в другой город на каникулы? Совсем не обязательно ехать по туристическим местам, вспомните, где вы давно хотели побывать, но все не было времени и возможности. Настал ваш час. Ничто так не перезаряжает, как внезапная смена обстановки.

Устройте киномарафон

У каждого из нас есть любимые фильмы, которые мы готовы пересматривать буквально каждую неделю. В окружении друзей может найтись человек, который будет недоволен вашим выбором, но если предстоят пара дней в одиночестве, это идеальное время, чтобы посвятить его просмотру любимых картин. Уже сегодня вы можете заняться составлением списка фильмов, чтобы в праздники неспешно посмотреть все, что задумали.

Приготовьте то, на что бы не решились в другое время