Малышева назвала неожиданные свойства популярного новогоднего салата

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее коллега, кардиолог Герман Гандельман, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали неожиданные свойства популярного новогоднего салата. Специалисты рассказали, что селедка под шубой снижает давление, уровень плохого холестерина, а также риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Выпуск передачи доступен на Rutube.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам врачей, свекла, которая является одним из главных ингредиентов селедки под шубой, помогает организму вырабатывать окись азота — одного из самых сильных природных сосудорасширителей. «Окись азота расширяет сосуды, снижает давление и препятствует сосудистым катастрофам», — пояснил Гандельман.

«Селедка — один из рекордсменов по содержанию омега-3 полиненасыщенных жирных кислот», — отметил кардиолог. Врачи объяснили, что омега-3 снижает уровень плохого холестерина, что способствует снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний почти на 30 процентов. «Бляшки не развиваются — в этом плюс селедки», — заключила Малышева.