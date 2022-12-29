Врачи дали советы для встречи Нового года бодрым и здоровым

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин и врач-терапевт Алексей Хухрев в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» дали россиянам советы для встречи Нового года бодрыми и здоровыми. В частности, они рекомендовали просыпаться 31 декабря постепенно и не морить себя голодом в течение дня. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

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По мнению Агапкина, в последний день уходящего года нужно просыпаться, не торопясь, а не вскакивать с кровати сразу после пробуждения. С ним согласился Хухрев, отметив, что вставать с постели необходимо плавно.

«[Когда] ты проснулся, ты ничего не соображаешь. (...) Дайте себе чуть-чуть времени», — сказал терапевт.

Также специалисты считают, что 31 декабря членам семьи лучше распределить обязанности между собой, а не взваливать все на одного человека.

«К сожалению, очень многие, особенно женщины, 31 [декабря], берут все на себя. Они считают, что они (...) должны сделать салаты, они должны провести уборку. Не надо все брать на себя. Распределите [дела]», — дал совет Агапкин.