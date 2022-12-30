Врач рассказала, что нельзя есть утром 1 января

После празднования Нового года люди обычно 1 января доедают все, что осталось со стола. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, чем точно не стоит завтракать после застолья.

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«Салаты, которые всю ночь простояли на столе, лучше не употреблять в пищу ни утром 1 января, ни в любое другое время», – отметила врач.

Если хотите поесть эти блюда утром, то уберите их на ночь в холодильник.

Салаты, простоявшие на столе, могут спровоцировать перегрузку пищеварительной системы и печени, а также стать причиной пищевой токсикоинфекции. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями ЖКТ, отметила Надежда Чернышова. Нужно готовить праздничные блюда с учетом их диеты.