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1 час назад

Врач рассказала, что нельзя есть утром 1 января

РИА "ФедералПресс"иещё 1

После празднования Нового года люди обычно 1 января доедают все, что осталось со стола. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, чем точно не стоит завтракать после застолья.

Врач рассказала, что нельзя есть утром 1 января
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Салаты, которые всю ночь простояли на столе, лучше не употреблять в пищу ни утром 1 января, ни в любое другое время», – отметила врач.

Если хотите поесть эти блюда утром, то уберите их на ночь в холодильник.

Салаты, простоявшие на столе, могут спровоцировать перегрузку пищеварительной системы и печени, а также стать причиной пищевой токсикоинфекции. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями ЖКТ, отметила Надежда Чернышова. Нужно готовить праздничные блюда с учетом их диеты.

Также врач перечислила продукты, которые лучше не есть с утра. Среди них копчености, солености, приправы, жирные салаты и алкоголь, пишет «Вечерняя Москва».

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