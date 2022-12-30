Как избежать ссор с близкими за новогодним столом

Медицинский психолог «СМ-Клиники» Диана Лобанова рассказала, как не допустить развития конфликта во время празднования Нового года. Своими советами она поделилась с «Известиями».

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Специалист пояснила, что существуют темы, которых следует избегать за новогодним столом. В особенности, подчеркнула она, это касается имущественных и финансовых вопросов.

«Это касается также воспоминаний о возможных старых детских обидах по отношению к родителям, негативных случаев из жизни», — добавила Лобанова.

В случае, если инициатором обсуждения конфликтных тем является кто-то из родственников, необходимо мягко переключить внимание присутствующих на что-то связанное с праздником.

Психолог порекомендовала проявлять особую аккуратность в разговоре с пожилыми людьми, поскольку у них может быстро портиться настроение от переутомления и новогодних хлопот.