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1 час назад

Как избежать ссор с близкими за новогодним столом

Lenta.ru

Медицинский психолог «СМ-Клиники» Диана Лобанова рассказала, как не допустить развития конфликта во время празднования Нового года. Своими советами она поделилась с «Известиями».

Как избежать ссор с близкими за новогодним столом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист пояснила, что существуют темы, которых следует избегать за новогодним столом. В особенности, подчеркнула она, это касается имущественных и финансовых вопросов.

«Это касается также воспоминаний о возможных старых детских обидах по отношению к родителям, негативных случаев из жизни», — добавила Лобанова.

В случае, если инициатором обсуждения конфликтных тем является кто-то из родственников, необходимо мягко переключить внимание присутствующих на что-то связанное с праздником.

Психолог порекомендовала проявлять особую аккуратность в разговоре с пожилыми людьми, поскольку у них может быстро портиться настроение от переутомления и новогодних хлопот.

«Поэтому с ними необходимо вести себя уважительно, сдержанно и не обсуждать темы, которые могут быть заведомо травматичные для них», — заключила она.

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