Сколько стоит встретит Новый год со звездами

«Столик у сцены на четверых стоит 720 тысяч рублей, место за ним – по 180 тысяч, «Правительственная ложа» – за 900 тысяч, в ней могут разместиться шесть человек. VIP-ложа на шестерых без стола – за 450 тысяч. Столик на галерке – 390 тысяч на шестерых», – передают «Известия».