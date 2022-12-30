Сколько стоит встретит Новый год со звездами

Любой желающий может отметить Новый год со звездой, если, конечно, имеет достаточно денег. Так, певец Григорий Лепс предлагает встретить праздник с ним в «Барвиха Luxury Village» минимум за 180 тысяч рублей.
«Столик у сцены на четверых стоит 720 тысяч рублей, место за ним – по 180 тысяч, «Правительственная ложа» – за 900 тысяч, в ней могут разместиться шесть человек. VIP-ложа на шестерых без стола – за 450 тысяч. Столик на галерке – 390 тысяч на шестерых», – передают «Известия».
Также Лепс споет в компании Леонида Агутина и Алексея Чумакова в «Крокусе». Цена билета – от 70 до 250 тысяч рублей за человека. Ольга Бузова выступит в ресторане «Магадан». Вход на концерт стоит до 30 тысяч рублей.
Филипп Киркоров выступит на VIP-вечеринке по случаю закрытия клуба Nahate. Новый год пройдет под девизом «дорого-богато».
Список наиболее популярных артистов возглавил SHAMAN. Также в топе JONY, Zivert, Hammali & Navai и другие. Гонорары звезд оцениваются в несколько миллионов рублей. Например, выступление Валерия Меладзе стоит 8,5 млн рублей.