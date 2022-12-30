Новогодние салаты нужно хранить незаправленными

"Если вы положили в салат картошку, морковь, огурцы и засыпали все это консервированным горошком, то просто не заправляйте майонезом — пусть каждый заправляет салат в своей тарелке. Иначе, если вы сразу добавите в весь салат скоропортящиеся соусы, в том числе сметану, то риск отравиться будет достаточно высок", — предупредила Королева.