Новогодние салаты нужно хранить незаправленными

Чтобы оставшиеся после новогодней ночи салаты не испортились, их нужно хранить без заправки, отметила в разговоре с "Общественной службой новостей" диетолог Маргарита Королева. Также, по ее словам, при первой возможности продукты нужно убирать в холодильник.
"Если вы положили в салат картошку, морковь, огурцы и засыпали все это консервированным горошком, то просто не заправляйте майонезом — пусть каждый заправляет салат в своей тарелке. Иначе, если вы сразу добавите в весь салат скоропортящиеся соусы, в том числе сметану, то риск отравиться будет достаточно высок", — предупредила Королева.
По мнению специалиста, стол из многочисленных салатов и большое разнообразие алкоголя на астрономическую сумму должны уйти в прошлое. Но если все-таки половина из всех угощений не была съедена в новогоднюю ночь, Королева посоветовала пригласить гостей 1 января, чтобы вместе справиться с остатками пиршества.