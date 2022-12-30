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2 часа назад

Диетолог Королева: новогодние салаты нужно хранить незаправленными

Газета.Ruиещё 3

Чтобы оставшиеся после новогодней ночи салаты не испортились, их нужно хранить без заправки, отметила в разговоре с "Общественной службой новостей" диетолог Маргарита Королева. Также, по ее словам, при первой возможности продукты нужно убирать в холодильник.

Новогодние салаты нужно хранить незаправленными
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Если вы положили в салат картошку, морковь, огурцы и засыпали все это консервированным горошком, то просто не заправляйте майонезом — пусть каждый заправляет салат в своей тарелке. Иначе, если вы сразу добавите в весь салат скоропортящиеся соусы, в том числе сметану, то риск отравиться будет достаточно высок", — предупредила Королева.

По мнению специалиста, стол из многочисленных салатов и большое разнообразие алкоголя на астрономическую сумму должны уйти в прошлое. Но если все-таки половина из всех угощений не была съедена в новогоднюю ночь, Королева посоветовала пригласить гостей 1 января, чтобы вместе справиться с остатками пиршества.

Новый год 2023,Маргарита Королева,
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