Дизайнер рассказала, как нарядить елку съедобными украшениями

Съедобные елочные игрушки— это распространенный тренд последнего десятилетия. Необычное решение выручает в случаях, когда нет или не хватает обычных елочных украшений. Дизайнер интерьеров Юлия Кротова рассказала, как аутентично нарядить елку съедобными угощениями.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Дизайнер посоветовала использовать круглые кусочки апельсинов. Это украшение создает уют и вкусно пахнет. Также отлично подойдут яблоки.

Кроме того, можно использовать конфеты в красивых фантиках. В идеале, чтобы обертки были с золотинкой и переливались.