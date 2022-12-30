На новогоднем столе опаснее всего для здоровья многокомпонентные салаты, кондитерские изделия с кремом, а также блюда из рубленого мяса, птицы и рыбы. Об этом "Мосленте" рассказала диетолог Антонина Стародубова.

Эксперт объяснила: отравление или инфекционные болезни, которые передаются с пищей, могут возникнуть из-за салатов с большим количеством ингредиентов (в том числе с майонезом или сметаной в качестве заправки), кондитерский крем, а также заливное, студень и другие блюда с рубленым мясом, птицей или рыбой.

Стародубова напомнила, что важно обращать внимание на дату изготовления и срок годности продуктов, покупая готовые блюда или ингредиенты для собственных. Она также предупредила, что к отравлению может привести и то, что блюдо приготовлено по неправильной технологии или хранится в неподходящих условиях.

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