Диетолог объяснила, как "доесть" новогодний стол

"Если вы положили в салат картошку, морковь, огурцы и засыпали все это консервированным горошком, то просто не заправляйте майонезом — пусть каждый заправляет салат в своей тарелке. <...> Если вы сразу добавите в весь салат скоропортящиеся соусы <...>, то риск отравиться будет достаточно высок," — отметила диетолог.