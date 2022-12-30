Диетолог объяснила, как "доесть" новогодний стол

Диетолог Маргарита Королева посоветовала не готовить много блюд и салаты из большого количества ингредиентов, чтобы еда не испортилась прежде, чем ее успеют доесть. Врач дала рекомендации в комментарии Общественной службе новостей.
"Если вы положили в салат картошку, морковь, огурцы и засыпали все это консервированным горошком, то просто не заправляйте майонезом — пусть каждый заправляет салат в своей тарелке. <...> Если вы сразу добавите в весь салат скоропортящиеся соусы <...>, то риск отравиться будет достаточно высок," — отметила диетолог.
Маргарита Королева также посоветовала основной прием пищи перенести с позднего ужина на обед и при первой возможности убрать все салаты в холодильник.