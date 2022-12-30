Малышева рассказала, чем полезна сельдь под шубой

Врач и телеведущая Елена Малышева с коллегой Германом Гандельманом перечислили полезные свойства селедки под шубой. Это произошло в эфире передачи "Жить здорово!".

"Селедка под шубой снижает давление, уровень плохого холестерина, а также риск развития сердечно-сосудистых заболеваний", — объяснили эксперты.

Свекла, один из главных ингредиентов салата, помогает организму вырабатывать окись азота. Это вещество относится к самым самым сильным природных сосудорасширителям. Окись азота расширяет сосуды, снижает давление и предотвращает проблемы с сосудами. Селедка при этом — рекордсмен по содержанию омега-3 — полиненасыщенных жирных кислот.