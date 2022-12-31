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1 час назад

Россиян предупредили об опасности секса в новогоднюю ночь

Секрет Фирмыиещё 1

Что может быть романтичнее секса в праздничную ночь? Свечи, гирлянды, вино — легко взбудоражиться и предаться страсти с любимым человеком. Но не стоит терять голову, предупреждает доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков. Ведь алкоголь и секс — не самое лучшее сочетание. Оно может привести к нагрузке на сердечно-сосудистую систему.

Россиян предупредили об опасности секса в новогоднюю ночь
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

«Не стоит заниматься сексом на праздниках в состоянии алкогольного опьянения. Спиртное и секс — это очень большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Плюс в таком состоянии может быть незащищённый секс, что чревато различными венерическими заболеваниями», — считает Горенков.

Он отметил, что в состоянии алкогольного опьянения человек может потерять контроль над собой. Поэтому надо соблюдать большую осторожность.

В целом специалист признал пользу от секса. Но в ограниченных количествах. Процесс улучшает метаболизм, вырабатывает половые гормоны и в целом хорошо влияет на самочувствие.

«Те, кто не практикует сексуальные нагрузки, быстро набирают вес. В умеренных дозах секс очень полезен для здоровья, но у всех нормативы разные. Молодым людям один раз в день достаточно, а не очень молодым и одного раза в неделю, но тут надо индивидуально смотреть», — добавил он.

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