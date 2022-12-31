Россиян предупредили об опасности секса в новогоднюю ночь

«Те, кто не практикует сексуальные нагрузки, быстро набирают вес. В умеренных дозах секс очень полезен для здоровья, но у всех нормативы разные. Молодым людям один раз в день достаточно, а не очень молодым и одного раза в неделю, но тут надо индивидуально смотреть», — добавил он.