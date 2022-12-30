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1 час назад

Только не на кухне. Дизайнер дала советы по рассадке гостей на Новый год

Секрет Фирмы

Некоторые из нас Новый год будут встречать не только с семьёй, но и в кругу друзей. Но для гостей нужно больше места, а его в квартире может и не быть. Непонятно также, как рассадить собравшихся за новогодний стол так, чтобы всем было удобно и комфортно. Вдруг кого-то обделят вниманием и общением? Специалист Hoff по дизайну интерьера Юлия Голуб дала несколько советов о том, как как лучше организовать пространство и рассадку на праздник.

Дизайнер дала советы по рассадке гостей на Новый год
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

В идеале нужно организовать сразу несколько зон празднования — для ужина, развлечений, фотографий и для тех, кто устал. Конечно, в какой-нибудь однушке так сделать не получится. Но в маленьких комнатах дизайнер посоветовала ставить стол-трансформер. Его можно будет сложить после основной части застолья и превратить в столик для фуршета или настольных игр.

Если есть гостиная, то совместные фото лучше делать там, сказала Голуб. Можно украсить стену дождиком ветками, высокими колосьями или фотошторами. Тогда кадр будет выглядеть сочнее, по-праздничному.

Отдельной проблемой может стать рассадка гостей. Причём некоторые из них, скорее всего, придут сразу парами или даже небольшими компаниями. Поэтому эксперт посоветовала заранее определить, кто, где и с кем будет сидеть. Это избавит от лишних хлопот.

«Кстати, именные карточки служат не только для удобства, но и являются милым дополнением к праздничному декору», — отметила дизайнер.

Что касается места ужина, то лучше не устраивать новогоднее застолье на кухне. В квартирах они, как правило, небольшие. На них много готовят перед праздником, и у гостей может создаться ощущение беспорядка. Ещё Голуб рекомендовала обзавестись сервировочной тележкой на колёсиках, чтобы подавать блюда было удобнее, а на столе осталось место для декора.

Новый год 2023,
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