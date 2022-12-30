Врач назвала способы не переесть в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь нужно больше двигаться и танцевать, чтобы чувствовать себя бодрым и не переесть, посоветовала терапевт и диетолог Наталья Зубарева. Врач назвала «Ленте.ру» и другие способы сохранить здоровье ЖКТ в праздники.

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«В период новогодних праздников резко возрастает количество вызовов скорой помощи, в том числе и к пациентам с обострениями заболеваний желудочно-кишечного тракта, — рассказала врач. — А сразу после, в первую пару рабочих недель января, до терапевтов и гастроэнтерологов доходят те, кто также не отказывал себе в роскошной трапезе, но у кого организм оказался покрепче».

По словам Зубаревой, Новый год можно отметить весело и с вкусными блюдами и при этом не объедаться. Главное — придерживаться простых правил.

Первое правило: чтобы не переесть, надо поесть заранее, а не садиться за стол голодными. У многих есть традиция: перекусывать весь день 31 декабря, а ближе к ночи наесться. Так делать нельзя. Даже в праздничные дни должен быть нормальный завтрак, полноценный обед и ужин, подчеркнула она.

Если ожидается поход в гости, где ждет изобилие яств, в этот день все равно важно поесть заранее. Если перед застольем нагулять волчий аппетит, то будет трудно удержать себя в руках, уверяет Зубарева. За праздничным ужином также не стоит накладывать полную тарелку и всего сразу, чтобы избежать несварения, вздутия, метеоризма, изжоги, отрыжки и прочих неприятностей.

Диетолог предупредила, что не нужно вредить организму излишним употреблением алкоголя — следует ограничиться бокалом шампанского. Она отметила, что спиртное содержит много калорий и разжигает аппетит, а также, как шутят безуспешно худеющие люди, устраняет чувство страха перед едой. Для утоления жажды лучше выбрать обычную воду, а не газировку или пакетированные соки.