Татьяна Буланова заявила, что не готовит сама на Новый год

Певица Татьяна Буланова рассказала в беседе с mk.ru, что не готовит праздничный стол на Новый год сама. Буланова отметила, что не видит смысла в приготовлении блюд самой, когда есть "замечательные" рестораны и кулинария. Артистка призналась, что иногда может сделать пару салатов сама, но редко.