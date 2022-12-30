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33 минуты назад

Татьяна Буланова заявила, что не готовит сама на Новый год

Газета.Ru

Певица Татьяна Буланова рассказала в беседе с mk.ru, что не готовит праздничный стол на Новый год сама. Буланова отметила, что не видит смысла в приготовлении блюд самой, когда есть "замечательные" рестораны и кулинария. Артистка призналась, что иногда может сделать пару салатов сама, но редко.

Татьяна Буланова заявила, что не готовит сама на Новый год
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"В этом году вообще меня не будет. Не представляю новогодний стол без салатов оливье, только не с колбасой, а с курицей или с языком", - поделилась певица.

Буланова отметила, что на новогоднем столе обязательно должны быть селедка под шубой и мандарины. Ранее Буланова сравнила загородные дома с кладбищами.

Новый год 2023,Татьяна Буланова,
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