Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+8° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
32 минуты назад

Тревоге перед праздниками нашли объяснение

Секрет Фирмы

Если суета перед новогодними праздниками вызывает у вас чувство тревоги, не расстраивайтесь: это нормально. Так россиян успокоила медицинский психолог Психоневрологического диспансера Ирина Бахтина. В предновогоднее время нужно покупать подарки, планировать новогоднее меню, подводить итоги года, да ещё и смотреть в соцсетях на идеальные украшения домов и счастливые семьи. Ну кто тут выдержит?

Тревоге перед праздниками нашли объяснение
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Большинство людей перед Новым годом начинают оглядываться на окружающих и сверяться со своим внутренним планом, размышляя, всё ли они успели. Тревожность может возникать из-за ощущения нехватки времени, а также из-за мыслей о том, что вы не доделали какие-то дела.

Эти ощущения примерно такие же, как когда вы опаздываете на электричку, поезд или самолёт, пояснила психолог. Другая причина — страх перед перед будущим и неизвестность того, что ждёт нас в 2023 году.

Уходящий год был насыщен событиями и полон информацией, которую сложно принять и переварить. Напряжение, которое из всего этого скопилось, да ещё и отсутствие уверенности в будущем — всё это заставляет нервишки пошаливать.

Отношение к праздникам формируется с самого детства. Если вам нравилось встречать Новый год, получать подарки и испытывать положительные эмоции — с этим и будет ассоциироваться праздник. А для кого-то он будет сопряжён лишь с воспоминаниями о пьяных родителях и домашней руганью. Нехорошее чувство будет появляться даже во взрослом возрасте.

Но вышеперечисленного мало. Возможно, вы просто испытываете стресс от недостатка витаминов и микроэлементов, и Новый год тут ни при чём сказала врач.

Новый год 2023,Ирина Бахтина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители