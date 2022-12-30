Тревоге перед праздниками нашли объяснение

Если суета перед новогодними праздниками вызывает у вас чувство тревоги, не расстраивайтесь: это нормально. Так россиян успокоила медицинский психолог Психоневрологического диспансера Ирина Бахтина. В предновогоднее время нужно покупать подарки, планировать новогоднее меню, подводить итоги года, да ещё и смотреть в соцсетях на идеальные украшения домов и счастливые семьи. Ну кто тут выдержит?

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Большинство людей перед Новым годом начинают оглядываться на окружающих и сверяться со своим внутренним планом, размышляя, всё ли они успели. Тревожность может возникать из-за ощущения нехватки времени, а также из-за мыслей о том, что вы не доделали какие-то дела.

Эти ощущения примерно такие же, как когда вы опаздываете на электричку, поезд или самолёт, пояснила психолог. Другая причина — страх перед перед будущим и неизвестность того, что ждёт нас в 2023 году.

Уходящий год был насыщен событиями и полон информацией, которую сложно принять и переварить. Напряжение, которое из всего этого скопилось, да ещё и отсутствие уверенности в будущем — всё это заставляет нервишки пошаливать.

Отношение к праздникам формируется с самого детства. Если вам нравилось встречать Новый год, получать подарки и испытывать положительные эмоции — с этим и будет ассоциироваться праздник. А для кого-то он будет сопряжён лишь с воспоминаниями о пьяных родителях и домашней руганью. Нехорошее чувство будет появляться даже во взрослом возрасте.