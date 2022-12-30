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27 минут назад

Стилист рассказала, какими аксессуарами можно дополнить свой новогодний образ

Москва24

Стилист Юлия Манукова рассказала девушкам, какими аксессуарами можно дополнить свой новогодний образ. Об этом пишет "Газета.ру".

Какими аксессуарами можно дополнить свой новогодний образ
Фото: Москва 24Москва 24

"Классика никогда не устаревает, советую выбирать зимой черные, небольшие сумки на коротких ручках. Они отлично подойдут для новогоднего образа", – отметила она.

Эксперт также рекомендовала обратить внимание на сумки из искусственного меха. По ее словам, лучшим вариантом будет сумка из овчины. Хорошим дополнением к образу может стать украшение из серебра, считает Манукова. Это может быть колье или часы. Стилист напомнила и о так называемых "городских сумках", которые отличаются большими размерами. Она подчеркнула, что в новогоднюю ночь можно выбрать, например, яркую сумку с большим принтом.

Ранее астролог Анна Шмидт рассказала, какой наряд выбрать для встречи Нового года. Как отметила эксперт, лучше всего выбрать красное платье, поскольку 2023 год пройдет под покровительством Марса. Также, по ее словам, можно выбрать розовый или фиолетовый наряд. Однако не стоит надевать темное платье, предупредила Шмидт. Астролог считает, что это может привести к конфликтам, сложному выбору и даже к потере работы в 2023 году. Кроме того, женщинам следует отказаться от юбки-пачки, рюш и кружева.

Новый год 2023,Анна Шмидт,
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