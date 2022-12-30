Какими аксессуарами можно дополнить свой новогодний образ

Эксперт также рекомендовала обратить внимание на сумки из искусственного меха. По ее словам, лучшим вариантом будет сумка из овчины. Хорошим дополнением к образу может стать украшение из серебра, считает Манукова. Это может быть колье или часы. Стилист напомнила и о так называемых "городских сумках", которые отличаются большими размерами. Она подчеркнула, что в новогоднюю ночь можно выбрать, например, яркую сумку с большим принтом.

Ранее астролог Анна Шмидт рассказала, какой наряд выбрать для встречи Нового года. Как отметила эксперт, лучше всего выбрать красное платье, поскольку 2023 год пройдет под покровительством Марса. Также, по ее словам, можно выбрать розовый или фиолетовый наряд. Однако не стоит надевать темное платье, предупредила Шмидт. Астролог считает, что это может привести к конфликтам, сложному выбору и даже к потере работы в 2023 году. Кроме того, женщинам следует отказаться от юбки-пачки, рюш и кружева.