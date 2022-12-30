Россиянам напомнили способы избежать похмелья после новогодней ночи

«Первое и очень важное правило: если вы собираетесь пить алкоголь, обязательно ешьте. Не садитесь за праздничный стол на пустой желудок. Алкоголь, выпитый на голодный желудок, вызывает сильное и быстрое опьянение. Надо полноценно поесть за два-три часа до вечеринки или хотя бы перекусить натуральным йогуртом, орехами или белковым коктейлем», — сказала эксперт.

Сюракшина рекомендовала добавить в праздничное меню картофель для препятствия всасыванию алкоголя внутри желудка, сложные углеводы (зерновой хлеб, овощи, бурый рис, пасту из твердых сортов пшеницы) во избежание перепадов уровня глюкозы в крови, полезные жиры (жирную рыбу, орехи, растительное масло) для замедления всасывания спиртного в кровеносную систему и зелень, которая позволяет вывести лишнюю жидкость из организма и проснуться без отеков.

Также важно на каждую порцию алкоголя выпивать один-два стакана чистой воды или разбавлять напитки, например, добавив в них лед. За несколько часов до застолья, по словам специалиста, можно принять четыре-пять таблеток активированного угля или любой другой адсорбент, чтобы вывести из организма большую часть сивушного масла и этанола. Еще врач рекомендовала перестать есть и пить за два-три часа до сна.