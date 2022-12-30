Опасные симптомы, которые нельзя игнорировать за новогодним столом

Разок-то в год можно, говорим мы себе, усаживаясь за праздничный стол. А потом многие глотают таблетки и активированный уголь, пытаясь побороть возникшие проблемы. Особенно это касается тех, у кого с желудочно-кишечным трактом изначально были нелады, или же сорвавшихся с диеты.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Как рассказал заведующий панкреатологическим центром НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе Евгений Батиг, ему с коллегами часто приходится иметь дело с такими ребятами, рассчитывающими, видимо, на новогоднее чудо.

Врач напомнил, что, если вы придерживаетесь диеты, лучше стараться не выходить за её рамки, а также перечислил симптомы опасных болезней, которые не стоит игнорировать. Опоясывающие боли могут возникнуть при остром панкреатите, непроходимость кишечника отзовётся схваткообразными, а при аппендиците они могут носить переменчивый характер, начинаясь вверху и двигаясь в правую подвздошную область.