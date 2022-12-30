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3 часа назад

Опасные симптомы, которые не стоит игнорировать за новогодним столом

Секрет Фирмы

Разок-то в год можно, говорим мы себе, усаживаясь за праздничный стол. А потом многие глотают таблетки и активированный уголь, пытаясь побороть возникшие проблемы. Особенно это касается тех, у кого с желудочно-кишечным трактом изначально были нелады, или же сорвавшихся с диеты.

Опасные симптомы, которые нельзя игнорировать за новогодним столом
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Как рассказал заведующий панкреатологическим центром НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе Евгений Батиг, ему с коллегами часто приходится иметь дело с такими ребятами, рассчитывающими, видимо, на новогоднее чудо.

Врач напомнил, что, если вы придерживаетесь диеты, лучше стараться не выходить за её рамки, а также перечислил симптомы опасных болезней, которые не стоит игнорировать. Опоясывающие боли могут возникнуть при остром панкреатите, непроходимость кишечника отзовётся схваткообразными, а при аппендиците они могут носить переменчивый характер, начинаясь вверху и двигаясь в правую подвздошную область.

При серьёзных болях в животе специалист посоветовал обращаться к медикам, не доводя ситуацию до критической. По его словам, максимум, что стоит делать самостоятельно — это принять ношпу или дюспаталин, а если спазмолитик в течение часа не помог, ни в коем случае не продолжать самолечение. Ранее врач дал рекомендации россиянам, как отметить Новый год так, чтобы не допраздноваться до инсульта. Он назвал и часы, в которые опасность таких тяжелых последствий максимальна.

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