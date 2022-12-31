Как сделать питание правильным в январские праздники

Чтобы не навредить здоровью в январские праздники, не нужно превращать новогоднее застолье в обильный поздний ужин, лучше плотно поесть заранее, 31 декабря, до боя курантов, также необходимо сократить потребление жирных блюд и крепкого спиртного во все выходные дни и чаще совершать прогулки. Об этом заявила в субботу заместитель руководителя Центра лечения и профилактики метаболических заболеваний и ожирения ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Екатерина Шестакова.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Она напомнила, что по традиции все ждут полуночи, чтобы сесть за стол и начать есть сытные салаты и горячие блюда. Специалист посоветовала провожать уходящий год за столом в дневное время, а в новогоднюю ночь не наедаться.

Также врач порекомендовала после боя курантов выйти на улицу и немного погулять, размяться. Эти простые правила позволят не навредить здоровью в праздник, уверена Шестакова.

По ее словам, в новогодние праздники необходимо проводить больше времени в активном отдыхе, в особенности тем, кто предпочел не путешествовать, а остаться дома. Врач посоветовала составить программу активности на всю неделю, отправиться кататься на коньках и лыжах, а также прогуляться в парке.