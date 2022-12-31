Россиянам рассказали о способах перенести новогоднее застолье

Отравления и переедания в новогоднюю ночь — далеко не редкость, однако соблюдая простые правила, этого можно избежать. О действенных способах перенести новогоднюю застолье рассказал бармен и блогер Василий Захаров в беседе с «Известиями».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам Захарова, если съесть масло, то на незначительное время оно создаст на внутренней части желудка пленку. Однако в какой-то момент пленка рассосется, и может стать только хуже. Иными словами, при использовании народных средств состояние опьянения наступит в любом случае, отметил специалист.

Помимо этого, бармен напомнил, что не стоит смешивать алкогольные напитки — это определенно облегчит похмелье. Дистилляты — бренди, ром, виски, — организм переносит тяжелее, чем водку, состоящую только из спирта и воды. Коктейли, содержащие сахар, также могут принести вред.

Главный внештатный диетолог Минздрава, академик РАН Виктор Тутельян также предупредил, что существует мнение, якобы алкоголь заметно меньше влияет на организм, если человек перед употреблением плотно поел.