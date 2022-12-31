Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+11° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
43 минуты назад

В Роскачестве назвали правильный способ хранения игристого вина

Мослента

Правильный способ хранения игристого вина в интервью РИА Новости назвала директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.

В Роскачестве назвали правильный способ хранения игристого вина
Фото: МослентаМослента

«Хорошее игристое, если его правильно закрыть, сохранит игру не меньше суток. Для этого вино нужно укупорить специальной многоразовой пробкой для шампанского. Обычная пробка просто вылетит под давлением углекислоты. А вот распространенное мнение о том, что сохранить игру вина поможет вставленная в горлышко бутылки чайная ложка — это миф. Такая "укупорка" не герметичная и ничего не решает», — рассказала она.

По словам специалиста, после откупоривания бутылки свои вкусовые качества дольше сохраняет крепленое вино и красное вино, особенно с выдержкой в дубе, меньше всего — легкое белое и розовое. При этом, любые открытые вина лучше хранить в холодильнике или на балконе при несильных морозах.

Мнение о том, что «старое» вино всегда вкуснее и за время хранения в бутылке только улучшается, является мифом, отметила эксперт Роскачества. По ее словам, на органолептику вина влияют и условия хранения в торговле, которые могут быть не вполне идеальными, и сама технология производства. Так, например, предполагается, что недорогие вина должны быть выпиты в первый год после розлива.

Новый год 2023,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители