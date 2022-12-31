В Роскачестве назвали правильный способ хранения игристого вина

«Хорошее игристое, если его правильно закрыть, сохранит игру не меньше суток. Для этого вино нужно укупорить специальной многоразовой пробкой для шампанского. Обычная пробка просто вылетит под давлением углекислоты. А вот распространенное мнение о том, что сохранить игру вина поможет вставленная в горлышко бутылки чайная ложка — это миф. Такая "укупорка" не герметичная и ничего не решает», — рассказала она.

По словам специалиста, после откупоривания бутылки свои вкусовые качества дольше сохраняет крепленое вино и красное вино, особенно с выдержкой в дубе, меньше всего — легкое белое и розовое. При этом, любые открытые вина лучше хранить в холодильнике или на балконе при несильных морозах.

Мнение о том, что «старое» вино всегда вкуснее и за время хранения в бутылке только улучшается, является мифом, отметила эксперт Роскачества. По ее словам, на органолептику вина влияют и условия хранения в торговле, которые могут быть не вполне идеальными, и сама технология производства. Так, например, предполагается, что недорогие вина должны быть выпиты в первый год после розлива.