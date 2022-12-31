Врач заявил об отсутствии вреда ночных вечеринок

"В контексте грядущих праздников, конечно, веселье часто происходит ночью. Недаром существует целая индустрия под названием ночные клубы. Если такие ночные вечеринки происходят раз месяц, никакого серьезного вреда здоровью не будет, и человек может достаточно быстро восстановиться: в бытовом смысле - "отоспаться". Однако если это является регулярным событием - раз в неделю или чаще - это неизбежно отразится на состоянии здоровья", - сказал Чудаков.