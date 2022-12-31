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50 минут назад

Врач заявил об отсутствии вреда ночных вечеринок для здоровья, если они случаются редко

ТАСС

Ночные вечеринки могут повредить здоровью молодых и взрослых людей, даже если речь идет об одной бессонной ночи в неделю. Наименее вредная частота таких событий - один раз в месяц и реже, сообщил ТАСС в субботу соруководитель направления "Превентивная медицина" рынка Healthnet Национальной технологической инициативы (НТИ), кандидат медицинских наук Сергей Чудаков.

Врач заявил об отсутствии вреда ночных вечеринок
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

"В контексте грядущих праздников, конечно, веселье часто происходит ночью. Недаром существует целая индустрия под названием ночные клубы. Если такие ночные вечеринки происходят раз месяц, никакого серьезного вреда здоровью не будет, и человек может достаточно быстро восстановиться: в бытовом смысле - "отоспаться". Однако если это является регулярным событием - раз в неделю или чаще - это неизбежно отразится на состоянии здоровья", - сказал Чудаков.

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Последствиями частого участия в ночных увеселительных мероприятиях становятся снижение работоспособности и иммунитета, а также нарушения работы желудочно-кишечного тракта, уточнил он. У любителей "гулять до утра" также ухудшается внешний вид: активизируется чрезмерное выпадение волос, ухудшается состояние кожи.

"Кроме того, ночные праздники обычно сопровождаются алкоголем и едой. Недостаток сна, алкоголь и ночная еда формируют совершенно нездоровую ситуацию, которая для молодых людей может начать проявляться уже через несколько лет", - добавил врач.

Сон в новогодние праздники

Представитель НТИ отметил важную роль сна в поддержании здоровья и предупреждения заболеваний. Без него даже достаточная физическая активность и правильное питание не принесут позитивных результатов, считает он.

"Многие, к сожалению, думают, что системный недосып можно компенсировать какими-либо другими действиями по поддержанию здоровья, но это не так. Именно во сне и именно ночью организм восстанавливается. Многие заблуждаются, думая, что можно восстановиться днем. Те гормоны (мелатонин и соматотропин), которые участвуют в восстановлении, не вырабатываются в это время, поскольку так построены циркадные ритмы", - уточнил Чудаков.

Гормон роста соматотропин и мелатонин, в частности, играют важную роль в формировании новых клеток, тканей и восполнении дефицита энергии, добавил он.

Говоря о том, сколько нужно отдыхать в праздничные каникулы и в обычные дни года, эксперт напомнил, что норма для взрослого человека сегодня составляет семь-девять часов сна в сутки.

"Праздники не должны быть временем исключения, когда можно всю неделю веселиться ночью и спать до обеда. Это может серьезно отразиться на состоянии здоровья, а переход к привычному графику сна с 9 января будет более долгим и болезненным", - заключил врач.

Новый год 2023,Сергей Чудаков,
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