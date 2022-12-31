Названы самые аллергенные продукты на новогоднем столе

"Аллергическая реакция либо есть либо нет. Поэтому, если у человека нет аллергии на этот продукт, он ее не получит. Либо этот продукт новый для человека и он не знал, что у него возможна аллергическая реакция", – объясняет диетолог. "Чтобы избежать неожиданного появления аллергии, стоит отдавать предпочтение традиционным блюдам в вашей семье, не экспериментировать".