Быстрые новогодние закуски для тех, кто не успел подготовиться

Если вы не успели заранее приготовить что-то к новогоднему стола, не беда, вас выручат быстрые рецепты. Яйца, шпроты, крабовые палочки и грибы — из этих ингредиентов можно сделать отличные закуски из нашей подборки.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Закуска «Елочные шарики»

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Листовая зелень — 4-5 шт

Твердый сыр — 100 г

Крабовые палочки — 200 г

Яйцо — 2 шт

Майонез — 100 г

Маслины — 50 г Ингредиенты:

Процесс приготовления:

Отварите яйца. На мелкой терке натрите сыр, яйца и крабовые палочки. Треть массы крабовой стружки отложите отдельно для панировки шариков. Добавьте майонез, перемешайте. Из сырно-крабовой массы скатывайте шарики, размер не имеет значения. Обваливайте каждый шарик в крабовой стружке. Выкладывайте шарики на листья салата. Оливки порежьте на половинки и каждую половинку положите на шарик, вдавите немного в шарик.

Рулетики со шпротами

Огурец — 1 шт

Яйцо вареное — 2 шт

Сыр плавленый — 1 шт

Огурец маринованный — 1 шт

Укроп — 1 пучок

Перец — по вкусу

Майонез — 60 г Ингредиенты:

Процесс приготовления:

С помощью ножа для овощей нарезаем огурец тонкими длинными полосками. Яйцо и сырок трем на мелкой терке. Маринованный огурец нарезаем кубиками. Добавляем к начинке. Добавляем укроп, перец и майонез. Все перемешиваем. Выкладываем немного начинки на полоску огурца. Распределяем до середины длинны полоски. С краю на начинку выкладываем одну рыбку, хвостиком чуть выше огурца. Заворачиваем в рулетик. Украшаем листиком петрушки или укропа и добавляем пару штук зеленого горошка.

Тарталетки с крабовым салатом

Сыр твердый — 100 г

Крабовые палочки — 2 шт

Яйцо — 2 шт

Майонез — 1 ст. л.

Перец, соль — по вкусу

Тарталетки — 7 шт Ингредиенты:

Процесс приготовления:

Яйца отварить и нарезать мелкими кубиками. Крабовые палочки или крабовое мясо нарезать такими же кубиками. Сыр натереть на крупной терке. Заправить майонезом, поперчить, посолить по вкусу. Наполнить тарталетки салатом и украсить веточкой свежей зелени.

Чесночные шампиньоны

Сливочное масло — 4 ст. л.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Лук — 0,5 шт

Шампиньоны — 500 г

Сухое белое вино — 2 ст. л. (по желанию)

Листья тимьяна — 1 ч. л.

Свежая петрушка — 0,5 пучка

Чеснок — 4 зубчика

Соль, перец — по вкусу Ингредиенты:

Процесс приготовления: