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1 час назад

Быстрые новогодние закуски для тех, кто не успел подготовиться

Eva.ru

Если вы не успели заранее приготовить что-то к новогоднему стола, не беда, вас выручат быстрые рецепты. Яйца, шпроты, крабовые палочки и грибы — из этих ингредиентов можно сделать отличные закуски из нашей подборки.

Быстрые новогодние закуски для тех, кто не успел подготовиться
Фото: Eva.ruEva.ru

Закуска «Елочные шарики»

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Ингредиенты:
  • Листовая зелень — 4-5 шт
  • Твердый сыр — 100 г
  • Крабовые палочки — 200 г
  • Яйцо — 2 шт
  • Майонез — 100 г
  • Маслины — 50 г

Процесс приготовления:

Отварите яйца. На мелкой терке натрите сыр, яйца и крабовые палочки. Треть массы крабовой стружки отложите отдельно для панировки шариков. Добавьте майонез, перемешайте. Из сырно-крабовой массы скатывайте шарики, размер не имеет значения. Обваливайте каждый шарик в крабовой стружке. Выкладывайте шарики на листья салата. Оливки порежьте на половинки и каждую половинку положите на шарик, вдавите немного в шарик.

Рулетики со шпротами

Ингредиенты:
  • Огурец — 1 шт
  • Яйцо вареное — 2 шт
  • Сыр плавленый — 1 шт
  • Огурец маринованный — 1 шт
  • Укроп — 1 пучок
  • Перец — по вкусу
  • Майонез — 60 г

Процесс приготовления:

С помощью ножа для овощей нарезаем огурец тонкими длинными полосками. Яйцо и сырок трем на мелкой терке. Маринованный огурец нарезаем кубиками. Добавляем к начинке. Добавляем укроп, перец и майонез. Все перемешиваем. Выкладываем немного начинки на полоску огурца. Распределяем до середины длинны полоски. С краю на начинку выкладываем одну рыбку, хвостиком чуть выше огурца. Заворачиваем в рулетик. Украшаем листиком петрушки или укропа и добавляем пару штук зеленого горошка.

Тарталетки с крабовым салатом

Ингредиенты:
  • Сыр твердый — 100 г
  • Крабовые палочки — 2 шт
  • Яйцо — 2 шт
  • Майонез — 1 ст. л.
  • Перец, соль — по вкусу
  • Тарталетки — 7 шт

Процесс приготовления:

Яйца отварить и нарезать мелкими кубиками. Крабовые палочки или крабовое мясо нарезать такими же кубиками. Сыр натереть на крупной терке. Заправить майонезом, поперчить, посолить по вкусу. Наполнить тарталетки салатом и украсить веточкой свежей зелени.

Чесночные шампиньоны

Ингредиенты:
  • Сливочное масло — 4 ст. л.
  • Оливковое масло — 1 ст. л.
  • Лук — 0,5 шт
  • Шампиньоны — 500 г
  • Сухое белое вино — 2 ст. л. (по желанию)
  • Листья тимьяна — 1 ч. л.
  • Свежая петрушка — 0,5 пучка
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Соль, перец — по вкусу

Процесс приготовления:

Разогреть сливочное и оливковое масло сковороде. Обжарить нарезанный мелко лук до мягкости (около 3 минут). Добавить грибы и обжарить около 4–5 минут, пока они не станут золотистыми. Влить вино и тушить 2 минуты. Добавьте нарезанный тимьян, петрушку и чеснок. Обжарить еще 1–2 минуты. Приправьте солью и перцем.

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