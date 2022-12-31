Быстрые новогодние закуски для тех, кто не успел подготовиться

Если вы не успели заранее приготовить что-то к новогоднему стола, не беда, вас выручат быстрые рецепты. Яйца, шпроты, крабовые палочки и грибы — из этих ингредиентов можно сделать отличные закуски из нашей подборки.
Процесс приготовления:
Отварите яйца. На мелкой терке натрите сыр, яйца и крабовые палочки. Треть массы крабовой стружки отложите отдельно для панировки шариков. Добавьте майонез, перемешайте. Из сырно-крабовой массы скатывайте шарики, размер не имеет значения. Обваливайте каждый шарик в крабовой стружке. Выкладывайте шарики на листья салата. Оливки порежьте на половинки и каждую половинку положите на шарик, вдавите немного в шарик.
Процесс приготовления:
С помощью ножа для овощей нарезаем огурец тонкими длинными полосками. Яйцо и сырок трем на мелкой терке. Маринованный огурец нарезаем кубиками. Добавляем к начинке. Добавляем укроп, перец и майонез. Все перемешиваем. Выкладываем немного начинки на полоску огурца. Распределяем до середины длинны полоски. С краю на начинку выкладываем одну рыбку, хвостиком чуть выше огурца. Заворачиваем в рулетик. Украшаем листиком петрушки или укропа и добавляем пару штук зеленого горошка.
Процесс приготовления:
Яйца отварить и нарезать мелкими кубиками. Крабовые палочки или крабовое мясо нарезать такими же кубиками. Сыр натереть на крупной терке. Заправить майонезом, поперчить, посолить по вкусу. Наполнить тарталетки салатом и украсить веточкой свежей зелени.
Процесс приготовления:
Разогреть сливочное и оливковое масло сковороде. Обжарить нарезанный мелко лук до мягкости (около 3 минут). Добавить грибы и обжарить около 4–5 минут, пока они не станут золотистыми. Влить вино и тушить 2 минуты. Добавьте нарезанный тимьян, петрушку и чеснок. Обжарить еще 1–2 минуты. Приправьте солью и перцем.