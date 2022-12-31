Врач рекомендовал поспать 30–40 минут перед новогодней ночью

Перед празднованием Нового года необходимо уделить 30–40 минут сну в послеобеденное время. Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в беседе с РИА Новости.

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"Если есть возможность, то днем перед новогодней ночью можно поспать. Лучшее время – послеобеденное. Чтобы восстановить силы и не быть вялыми после сна, достаточно поспать 30–40 минут", – сказал специалист.

По словам Тяжельникова, после бессонной ночи с 31 декабря на 1 января человек может проспать весь первый день года. Подобное может привести к нарушению режима, который будет сложно восстановить после новогодних каникул.

Кроме того, людям, страдающим от хронических заболеваний, пренебрегать ночным сном опасно. Отсутствие сна оказывает негативное воздействие на организм.