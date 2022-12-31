Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+10° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Врач рекомендовал поспать 30–40 минут перед новогодней ночью

Москва24

Перед празднованием Нового года необходимо уделить 30–40 минут сну в послеобеденное время. Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в беседе с РИА Новости.

Врач рекомендовал поспать 30–40 минут перед новогодней ночью
Фото: M24.ruM24.ru

"Если есть возможность, то днем перед новогодней ночью можно поспать. Лучшее время – послеобеденное. Чтобы восстановить силы и не быть вялыми после сна, достаточно поспать 30–40 минут", – сказал специалист.

По словам Тяжельникова, после бессонной ночи с 31 декабря на 1 января человек может проспать весь первый день года. Подобное может привести к нарушению режима, который будет сложно восстановить после новогодних каникул.

Кроме того, людям, страдающим от хронических заболеваний, пренебрегать ночным сном опасно. Отсутствие сна оказывает негативное воздействие на организм.

Детей Тяжельников посоветовал укладывать спать в привычное время, до наступления Нового года.

Новый год 2023,Андрей Тяжельников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители