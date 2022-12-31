Перечислены опасные последствия новогодних блюд для питомцев

Когда стол ломится от угощений, питомцы это отлично понимают. Но не спешите подкармливать их, предупреждает ветеринарный врач Мосветcтанции Ирина Розанова. Ее рекомендации опубликованы на официальном портале мэра Москвы.

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Продукты с вашего стола должны оставаться под запретом, заявила специалист. “Безобидные” сыр, колбасная нарезка, сладости, соленые и острые блюда могут обернуться проблемами со здоровьем питомца.

“Употребление таких продуктов может привести к расстройству поджелудочной железы, печени и других органов пищеварительной системы”, — предупредила эксперт.

Чтобы порадовать питомца, врач рекомендовала заранее запасти для него угощение.

Не менее важно помнить о том, что любопытный питомец может утащить запретную пищу со стола или украсть что-то потенциально для него несъедобное из мусорного ведра. Особую опасность представляют кости. Они могут травмировать пищевод, привести к перфорации или непроходимости кишечника.