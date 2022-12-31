Что Влад Соколовский приготовил для новогоднего стола

Если вы думаете, что все звезды на Новый год едят исключительно редкие деликатесы, спешим вас разубедить. Мы заглянули в холодильник Влада Соколовского и увидели там многое из того, что есть на новогоднем столе и у нас с вами. Судите сами. Оливье, крабовый, с кальмарами, «Мимоза», селедка под шубой и даже холодец! Как выяснилось, не все блюда приготовлены своими руками. Часть Влад купил в супермаркете.
«Половина стола приготовлена, вторая куплена, напитки на базе!» — подписал артист видео.
Кстати, о напитках: алкоголя в холодильнике Влада мы не заметили. И это логично: артист уже два года не употребляет спиртное, поэтому в новогоднюю ночь в ход пойдут боржоми, фанта, кола и любимое безалкогольное пиво. Ну что же, так мы узнали, что Соколовский отметит праздник дома, в кругу родных и близких в состоянии абсолютной трезвости.
«Ждем родных! Дом украшен, завтра покажем!» — сообщил певец.
Ну а мы с любопытством посмотрим, ага.