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26 минут назад

Что Влад Соколовский приготовил для новогоднего стола: заглянули в холодильник певца

Super.ru

Если вы думаете, что все звезды на Новый год едят исключительно редкие деликатесы, спешим вас разубедить. Мы заглянули в холодильник Влада Соколовского и увидели там многое из того, что есть на новогоднем столе и у нас с вами. Судите сами. Оливье, крабовый, с кальмарами, «Мимоза», селедка под шубой и даже холодец! Как выяснилось, не все блюда приготовлены своими руками. Часть Влад купил в супермаркете.

Что Влад Соколовский приготовил для новогоднего стола
Фото: Super.ruSuper.ru

«Половина стола приготовлена, вторая куплена, напитки на базе!» — подписал артист видео.

Кстати, о напитках: алкоголя в холодильнике Влада мы не заметили. И это логично: артист уже два года не употребляет спиртное, поэтому в новогоднюю ночь в ход пойдут боржоми, фанта, кола и любимое безалкогольное пиво. Ну что же, так мы узнали, что Соколовский отметит праздник дома, в кругу родных и близких в состоянии абсолютной трезвости.

«Ждем родных! Дом украшен, завтра покажем!» — сообщил певец.

Ну а мы с любопытством посмотрим, ага.

Новый год 2023,Влад Соколовский,
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