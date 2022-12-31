Перечислены актуальные прически для встречи Нового года

«Наступление нового года многие связывают с подведением итогов года прошедшего. В моде то же самое: нет четкой границы между тем, что было актуально 31 декабря, а 1 января должно быть забыло. Поэтому для новогодней ночи можно выбрать особенно полюбившуюся в 2022 году прическу. К тому же, на этот раз многие тренды сохраняются. Естественность в моде не первый год, и она навряд ли куда-то уйдет в ближайшее время», — заявила Щеглова.