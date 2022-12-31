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2 часа назад

Парикмахер-стилист перечислила актуальные прически для встречи Нового года

Мослента

Актуальные прически для встречи Нового 2023 года перечислила в беседе с «Мослентой» парикмахер-стилист столичного салона красоты премиум-класса «Империя» Екатерина Щеглова. По ее словам, в тренде остаются легкость и максимальная естественность.

Перечислены актуальные прически для встречи Нового года
Фото: МослентаМослента

«Наступление нового года многие связывают с подведением итогов года прошедшего. В моде то же самое: нет четкой границы между тем, что было актуально 31 декабря, а 1 января должно быть забыло. Поэтому для новогодней ночи можно выбрать особенно полюбившуюся в 2022 году прическу. К тому же, на этот раз многие тренды сохраняются. Естественность в моде не первый год, и она навряд ли куда-то уйдет в ближайшее время», — заявила Щеглова.

По ее словам, в 2023 году сохранится мода на небрежные, хаотичные прически, на выпущенные пряди. Как никогда будут актуальны прямые, ухоженные волосы с пробором по центру.

«Используйте минимум заколок и резинок, а лучше обойдитесь без них. В 2023-м такие аксессуары уходят из моды», — рассказала собеседница «Мосленты».«Я всегда рекомендую выбирать тот вариант, который человеку действительно к лицу. Те же прямые волосы идут не всем, поэтому можно их завить», — заметила парикмахер-стилист.

Тем, кто отдаст предпочтение кудрям, она посоветовала сделать легкие, минимально зафиксированные волны: прическа не должна казаться тяжелой.

«Если хочется собрать волосы, можно сделать и это, но избегайте чего-то вроде бабетты: на вашей голове должно быть минимум объема и помпезности. Можно сделать жгуты, выбрать один из множества вариантов плетения», — сказала специалист.

Новый год 2023,Екатерина Щеглова,
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