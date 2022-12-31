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1 час назад

Анна Семенович объяснила свой отказ от готовки на Новый год

Мослента

Свой отказ от готовки на Новый год объяснила в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица, теле- и радиоведущая Анна Семенович. В сторис она опубликовала видео из массажного кабинета.

Анна Семенович объяснила свой отказ от готовки на Новый год
Фото: МослентаМослента

«В Москве просто какой-то коллапс, все куда-то бегут… Новый год — как какое-то стихийное бедствие! Люди скупают всю еду, как будто больше никогда еды не будет. Наготавливают огромное количество жратвы… Я все время говорю даже маме своей: "Ну куда? Нас три-четыре человека за столом, зачем нам семь видов салатов, горячее? Это же все тухнет потом, никто ничего не доедает…" Я просто в шоке», — поделилась Семенович.

Артистка заявила, что решила никуда не бегать, а пошла расслабляться — на массаж.

«Потому что я хочу встречать Новый год отдохнувшей, а не с высунутым языком, стоя на кухне», — объяснила она.

Певица призналась, что салат оливье она закажет, после чего повезет готовое блюдо друзьям. Знаменитость пожелала своим подписчикам терпения и сил в предновогодней суете.

Новый год 2023,Анна Семенович,
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